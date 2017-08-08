Напали, чтобы раскрасить. Появились кадры "пострадавшей" электрички в Киеве

Как сообщает во вторник пресс-служба "Укрзализныци", неизвестные использовали стоп-кран, некоторые из них были вооружены битами.

"Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР (военизированная охрана — Ред.) и СБУ (Служба безопасности Украины — Ред.)", — говорится в сообщении.

По прибытии электропоезда на станцию ​​Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт.

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Поезд был задержан на 25 минут. Предварительный ущерб составил 150 тысяч гривен, на перекраску уйдет около двух недель, добавили в "Укрзализныце".

Как была разрисована электричка, не уточняется. О пострадавших также не сообщается.

Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.