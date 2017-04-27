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    Аналитика и комментарии

    Жизнь в режиме чернухи. Находиться в Киеве становится все страшнее

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    Криминал захлестывает столицу и это за две недели до Евровидения. Перестрелки и стычки средь бела дня - сегодня уже не редкость. Дошло даже до взрывов в детском саду.
    Ночное патрулирование Киева
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Жить в Киеве становится все страшнее и страшнее. Разборки со стрельбой, избиения средь бела дня давно уже не редкость. Все чаще конфликты решают гранатами и оружием.

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    Как сообщали в полиции, уровень преступности в Киеве за 2016 год увеличился на 16%.

    По данным бюро общественных экспертиз "Громэкс", в 2016 году Киев был самым криминальным городом Украины. Каждое третье преступление, совершенное в столице, относилось к категории "тяжких" и "особо тяжких".

    Агентство РИА Новости Украина собрала самые резонансные ЧП в столице за последние дни.

    Жестокое убийство

    В четверг утром, 27 апреля, в Киеве на ул. Северной, 30 произошло жестокое убийство: мужчина перерезал женщине горло, после чего протащил свою жертву на матрасе пять этажей.

    "Примерно в 07:00 утра дворник и соседи увидели, как неизвестный мужчина тянет тело женщины на матрасе по лестнице с пятого этажа, внутри дома. Сразу вызвали полицию и скорую помощь", — говорится в сообщении.

    Прибывшие на место преступления сотрудники полиции увидели, что подозреваемый мужчина сидел на лавочке. При этом он был трезв. "Ничего не говорит (мужчина — Ред.) — или в состоянии аффекта, или немой. Соседи утверждают, что никогда ранее не видели этого мужчину. Медикам оставалось лишь констатировать смерть", — сказано в сообщении.

    Взрыв в детском саду

    Накануне утром в Киеве в детском саду на проспекте Владимира Маяковского прогремел взрыв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение на асфальте.

    Как установили правоохранители, в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв.

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    По предварительным выводам экспертов, взорвалось самодельное пиротехническое устройство. Внутри устройства находились металлические элементы.

    Стрельба на Вышгородской

    Во вторник вечером, 25 апреля, в Киеве на пересечении улиц Вышгородской и Белицкой неизвестный в военной форме открыл стрельбу из травматического пистолета. Ранения получили три человека, они были в срочном порядке госпитализированы.

    Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

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    Позже в полиции уточнили, что стрельба возникла после конфликта на остановке между двумя компаниями.

    "Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять", — говорится в сообщении.

    Сейчас все раненые находятся в больнице.

    Правоохранители начали уголовное дело по статье "хулиганство".

    Разборки с участием чиновника "Киевгорстроя"

    В понедельник, 24 апреля, поздно вечером по дороге из Киева в Васильков между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт со стрельбой.

    Водители преследовали друг друга и блокировали движение авто, после чего заехали на территорию пожарной части Василькова, где устроили "разборки с оружием", сообщили в полиции.

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    Среди участников перестрелки оказался и глава набсовета "Киевгорстроя" Владимир Слончак.

    Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство". Оружие и автомобили были изъяты правоохранителями.

    Однако в "Киевгорстрое" озвучили свою версию происходящего. В компании заявили о покушении на Слончака и обвинили полицейских в "бездействии".

    Сам глава набсовета подтвердил, что инцидент произошел прямо на глазах у сотрудников полиции, однако последние якобы не сразу вмешались в ситуацию.

    В "Киевгорстрое" отмечают, что в тот вечер по дороге в Васильков автомобиль главы набсовета начала преследовать неизвестная машина, а находившиеся в ней люди "открыли огонь" по авто Слончака. При этом в компании утверждают, что водитель чиновника, спасаясь от нападавших, якобы заехал на территорию не пожарной части, а Васильковского отдела полиции. Однако "злоумышленников это не остановило": по версии компании, три человека вышли из авто и начали стрельбу, а также нанесли Слончаку "ножевое ранение".

    Избиение средь бела дня

    На днях в столице произошло и жестокое избиение. Средь бела дня несколько человек, вооруженных металлическими арматурами, напали на мужчину и избили его, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Нападение произошло во вторник, 25 апреля, на улице Драгоманова в Дарницком районе. Предварительно известно, что пять-шесть человек в масках выскочили из автобуса и принялись избивать 50-летнего прохожего. Мужчина получил множественные травмы головы, рук и ног. Нападавшие, забрав у него сумку с документами и деньгами, убежали.

    Впоследствии выяснилось, что избитый мужчина является замруководителя одной из юридических фирм.

     

    По материалам из открытых источников интернет

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