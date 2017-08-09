Украина бандитская, год 2017: человек человеку вор и бандит

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Бандитские формирования наводят ужас на жителей частного сектора. От них страдают не только зажиточные граждане мегаполисов, но и сельской местности. Полиция не в состоянии выйти на след банд, которых уже не одна сотня.



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В ночь с 7 на 8 августа в селе Матвеевка Запорожской области было совершено дерзкое разбойное нападение на дом местного фермера. Трое вооруженных бандитов в балаклавах проникли в дом, в котором оказалась только супруга предпринимателя. Женщину связали и под дулом пистолета заставили показать, где хранятся деньги. Налетчики из дома ушли с сейфом. По словам 53-летнего фермера в нем хранилось 500 тысяч долларов. Эти деньги супруги копили 20 лет. А накануне налета фермер продал значительную партию рапса и именно об этой сделке могли узнать налетчики.

28 июля в Веселиновском районе Николаевской области четверо в масках ворвались в дом к местному фермеру. 58-летнего мужчину связали и сильно избили. Разбойники унесли 150 тысяч гривен, а также 200 тысяч долларов, которые фермер собирал на покупку сельхозтехники. С награбленным укатили на хозяйской Toyota Land Cruiser Prado.

Из Киевской области в полицию с незначительным интервалом то и дело поступают заявления от граждан ставших жертвами бандитских нападений. В селе Вита-Почтовая напали на дом генерального директора мебельного предприятия. Четверо вооруженных в масках ворвались вечером. Избили хозяина дома, связали его и пожилую тещу, и заставили отдать им деньги — около 150 тысяч гривен. А накануне грабители побывали в особняке одного из руководителей украинского представительства международного холдинга, штаб-квартира которого расположена в г. Цюрих (Швейцария). В доме были дети, которых налетчики связали и заставили показать сейф где было около 500 тысяч долларов. Его они унесли вместе с деньгами. Хозяева дома в это время с гостями жарили шашлык во дворе, играла громко музыка, поэтому они ничего не слышали.

Что интересно, но даже по полицейской статистике, рост разбойных нападений постоянно растет. Если в январе этого года их было совершено всего 298, то в июне 1568. И, судя по всему, меньше не станет.



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Сегодня сложилась такая ситуация, что при всем желании угрозыска поймать бандитов, перед ними не ставится задача их ловить. Как ни парадоксально это не прозвучит.

В МВД, к примеру, заявляют, что дескать бандиты по заданию российских спецслужб расшатывают криминогенную ситуацию в стране. Но при этом скромно умалчивают, сколько этнических группировок специализирующихся на разбойных нападениях они поймали, а сколько их состоит из местного контингента. А цифры шокируют. Если за один месяц совершено более 1 500 разбойных нападений, то сегодня в Украине орудует от несколько сотен до тысячи группировок. Но в полиции таких данных нет.

Как признаются сотрудники полиции, в данное время ловить преступников дело не простое. Они лучше полиции экипированы и подготовлены.



"Преступники разъезжают на скоростных машинах, что позволяет им быть мобильными и разъезжать по регионам, наследив в одном месте переехать в другое. У них не только оружие, но и технические средства, те же переговорные устройства. В их распоряжении приборы ночного видения, дроны, в общем, все, чем были оснащены боевые подразделения в зоне АТО. Группы в основном состоят из 2-6 человек. Многие специально натренированы чтобы быстро войти в дом и так же выйти. При этом, для многих не становится препятствием ни высокий забор, ни наличие охраны или же собак. Под Бердичевом было совершено нападения на дом предпринимателя, так они первым делом нейтрализовали охрану, а потом хозяина с сожительницей и их гостя. Под пытками они узнали код от сейфа и ушли с солидной суммой денег. Понятно, что проделать такое могли подготовленные, натренированные люди", — рассказывает РИА Новости Украина сотрудник МВД Сергей Сыроид.

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По мнению сотрудника уголовного розыска МВД Украины, сегодня основная проблема в том, что если бандита полиция и ловит, то пока дело дойдет до суда, проходит много времени. А надо, чтобы поймав группировку, через месяц-два их приговорили и отправили в колонию или тюрьму.



"Неэффективная борьба ведется с организованными преступными группировками по всем фронтам. Все идет к тому, что пора и в угрозыске создавать отделы по борьбе с бандитизмом, как это было после второй мировой", — подчеркивает Вячеслав Вакарев.

Как ни странно это прозвучит, но в МВД советуют самим заботиться о собственной безопасности. Заводить собак, ставить сигнализацию, нанимать охрану и приобретать оружие.