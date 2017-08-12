Безопасность для "чайников". Как отбиться от грабителя и сохранить имущество

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Каждый день десятки людей становятся жертвами грабителей и воров. Опасность подстерегает у банков и банкоматов, когда вы снимаете крупную сумму денег, на улицах городов, когда вы возвращаетесь с посиделок в кафе с друзьями или с работы. Небезопасно в подъездах домов, и в салоне собственного автомобиля. Как обойти стороной неприятности, какие методы обороны можно применить так, чтобы не попасть под статью, исследовало РИА Новости Украина.

Правила безопасности

Есть одно золотое правило — стараться не нарываться на неприятности, а в случае опасности бежать и кричать, может не помочь. Но, проблема в том, как вообще обойти неприятности стороной. В полиции каждый год переписывают советы гражданам как не стать жертвой грабителя. Они просты, как двери.

Первое, не ходить по плохо освещенным и безлюдным улицам. Но, а если нет варианта, скажем, подъехать к подъезду на такси, попросить родственников выйти вам навстречу.

Если за вами кто-то следом идет, лучше отойти в сторону и развернуться к пешеходу лицом, чтобы не получить сзади по голове чем-то тяжелым. Даже если это покажется странным. И да, не стоит по темным и безлюдным улицам разгуливать в наушниках, это не безопасно, ведь могут спокойно к вам подобраться и напасть сзади.

Не входите в подъезд и не садитесь в лифт с незнакомыми людьми. Если никто из домашних не может выйти вам на встречу, дождаться, когда появиться кто-то из соседей, кого вы знаете.

Сумки надо прижимать к себе что есть силы и носить так, чтобы не было возможности вырвать. Золотые цепочки, сережки, кольца лучше прятать. В идеале, вообще не надевать. Да и по мобильному разговаривать на ходу не желательно, его легко можно вырвать из рук, пока вы увлечены беседой.

Автомобиль то же не спасет от грабителя, которые сейчас спокойно разбивают оконные стекла, даже если там находится владелец и забирают сумки, регистраторы, все, что успеют.

Стоит обходить десятой дорогой пьяных, в том числе и компании. Это самая непредсказуемая публика, могут напасть избить и ограбить.

Как отмечают сотрудники полиции, грабители целенаправленно выбирают жертву, которая не может оказать сопротивление и догнать их. К примеру, женщин с детьми или стариков. Во время нападения они действуют жестоко и дерзко, нередко применяют силу, поэтому жертва может серьезно пострадать. Грабежи в основном совершают ранее судимые, часто наркозависимые. В полиции не советуют вступать с ними в драку. В идеале, если угрожают ножом или же пистолетом, лучше все отдать и не геройствовать. А потом сообщить по "102", хотя гарантии того, что обидчик будет пойман, а вещи возвращены, в полиции не дают.

Самооборона с умом

По большому счету, ни один совет не может гарантировать то, что вы не станете жертвой грабителя. К примеру, вы опасаетесь нападения вечером, а вас неприятности подкарауливают утром. На днях в Николаеве утром на проспекте Центральном неизвестный сорвал с женщины, которая за руку вела малыша в садик, золотую цепочку. Грабителя задержали очевидцы происшествия. К слову, именно женщины с маленькими детьми чаще всего попадают в поле зрения грабителей. Они самая легкая добыча для злодеев, их внимание приковано к малышу и они ни за что не бросят ребенка и не побегут следом.

Как советуют правоохранители, неплохо огреть грабителя чем-то тяжелым, но и меры самообороны должны иметь меру.

"Самый простой, ходовой, но малоэффективный способ — это газовый баллончик. Он в свободной продаже и стоит недорого. При правильном применении он ненадолго дезориентирует нападавшего, что даст возможность убежать. Но для этого его надо всегда держать наготове, в руке, целиться в лицо. Если будут нападать со спины, если грабитель за несколько секунд вырвет цепочку или сумочку и убежит, баллончик не поможет", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

Отличное средство, хоть и не разрешенное, электрошокер. Его нет в свободной продаже, но его можно заказать по Интернету. Это достаточно действенный метод, особенно если разряд придется на открытые участки тела, и практически безвредный. Но, согласно статье 195-4 Кодекса об административных правонарушениях, "…приобретение, хранение или продажи электрошоковых устройств и специальных средств, которые используются правоохранительными органами" наказывается их конфискацией и штрафом в размере от 4 до 7 необлагаемых минимумов, то есть 68-119 гривен.

"Серьезным аргументом против грабителей может стать пистолет травматический или же пулевой. Первый не всем положен, а второй можно приобрести. Но, опять же, его надо успеть вытащить и применить. Помню, в Киеве в Голосеевском районе был убит бизнесмен. Двое подкараулили его днем в тихом дворике, пырнули несколько раз ножом, забрали сумку и убежали. Бизнесмен погиб от ранений. Как оказалось, при нем был травматический пистолет, который он не успел достать. Но, кроме этого, если даже успеешь вытащить и применить, серьезно ранишь нападающего, суда и ответственности за превышение пределов допустимой обороны, не избежать. И неизвестно, на чью сторону Фемида склонит чашу весов. Бывали случаи, когда за превышение обороны давали серьезные сроки", — подчеркивает Андрей Кондрашов.

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Проблема в том, что гражданину, на которого было совершено нападения надо доказать тот факт, что он стал жертвой и ему пришлось стрелять в ответ. Хорошо, если инцидент попадет на запись камер наблюдения или же на видео-регистратор. В противном случае доказать, что пришлось отбиваться от вооруженного грабителя, будет не просто. В этом случае нужен хороший адвокат и справка о нанесении телесных повреждений.

По сути, реального рецепта, как вести себя при встрече с грабителем и что предпринять, чтобы сохранить свое имущество, нет. Очевидно одно, рисковать ради сумки или цепочки, портмоне или мобильного, нет смысла. Жизнь дороже, чем все гаджет и украшение, ее не купишь.