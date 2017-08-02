Верховенство права где-то рядом. Дело и делишки Пашинского

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. В ГПУ сделали вывод, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса (потерпевшего) отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными". В полицию направлены материалы для привлечения Химикуса В.Е. к административной ответственности ха хулиганство.

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Не виновный по версии прокуратуры

Изначально мало кто верил, что Пашинский понесет уголовную ответственность за ранение человека из огнестрельного оружия. Прокуратура не хотела открывать уголовное производство по факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину Химикусу, ни признавать Пашинского виновным. Только после вмешательства общественности и подключения опытных адвокатов, дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точке, но прокуратура все равно сделала все возможное, чтобы Пашинский не понес уголовное наказание.

В тот день, 31 декабря 2016 года, житель одного из сел Васильковского района Химикус шел из соседнего села с бутылкой с "Шейком" в руке. Водитель буса попросил помочь — вытолкать заглохший автомобиль с проезжей части на обочину.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на…, если есть мужчины – пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была – я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на Востоке таких гусей… Вот и все", – рассказал Химикус журналистам в больнице.

Пашинский выстрелил Химикусу в бедро отправив его на полгода на больничную койку.

Тем не менее, по версии Пашинского, на него напал пьяный мужчина, в результате чего нардеп якобы вынужден был стрелять. Кроме того, Пашиснкого ударили по голове бутылкой, и даже была шишка. Он настаивал на том, что ему пришлось обороняться. И стрелял он из подаренного ему главой МВД пистолета.

Но, как следует из постановления Генпрокуратуры, инцидент со стрельбой на поражение и причинение тяжких для здоровья последствий, не подпадает под криминальную ответственность. Более того, хулиганом стал Химикус, который матом ругался в "общественном месте" — на пустынной дороге и нападал на депутата, а Пашинский стрелял в него исключительно в целях необходимой обороны, чтобы обеспечить "общественный порядок".

Оборона бывает разной

Так как Пашинскому везет не многим украинцам, которые превысили пределы самообороны. К примеру, 31 мая 2016 года харковчанка на территории заброшенного дома выпивала со знакомым. Женщина попросила собутыльника сходить в аптеку и приобрести ей мазь для лечения тромбофлебита. Но мужик вместо аптеки посетил ближайшую "наливайку" и все деньги спустил на очередную порцию спиртного. Когда подруга увидела бутылку вместо тюбика мази, начала ругать кавалера. Он ее несколько раз ударил. В ответ та схватила со стола нож и ударила обидчика в живот. Суд признал ее виновной в "превышении пределов необходимой обороны и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений" и приговорил к аресту на шесть месяцев. Однако с учетом времени проведенного в СИЗО, а посадили ее туда на следующий же день после драмы, женщина была освобождена из зала суда просидев даже больше назначенного судом срока.

Конечно же, адвокаты Химикуса будут обжаловать закрытие дела в суд. По мнению юристов, это единственная возможность добиться соблюдения законов, перед которым все равны.

"Я уверен, что суд обоснованно примет решение о неправомерном закрытии уголовного производства в отношении Пашинского. Даже человеку без юридического образования понятно, что в данном случае имело место превышение мер допустимой самообороны, а так же, нанесение умышленного телесного повреждения Химикусу. В принципе, это дело тянет на покушение на убийство. Защите Химискуса, если не существует договоренности с Пашинским, будет легко обжаловать постановление прокуратуры о закрытии уголовного производства в отношении Пашинского и оно будет отменено. Я не исключают, что прокурора, который вынес это постановление, привлекут к ответственности. А в дальнейшем, даже уволят с занимаемой должности", — рассказывает РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Украинское фото Раненный нардепом Сергеем Пашинским Вячеслав Химикус

Это не первое дело, есть аналогичное дело главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедесюка, когда он пошел в дом, взял оружие и стрелял в сторону активистов собравшихся у его дома. Это тоже считается превышением необходимой самообороны, ведь он достал и применил оружие в отношении безоружных. Но, как подчеркивает Ростислав Кравец, совсем другая ситуация, когда в ваш дом вламываются неизвестные вооруженные люди и появляется явная угроза жизни и здоровью домочадцев, тогда применение оружие объективно. Как это было в Сухолоучье под Киевом, когда предприниматель застрелил грабителя ворвавшегося в его дом.

Но в деле Пашинского судебная практика однозначно говорит о том, что он превысил пределы необходимой самообороны, утверждает адвокат. И за это должен ответить.