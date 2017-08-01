Портнов о закрытии дела Пашинского: будем обжаловать

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Закрытие дела о стрельбе с участием народного депутата Сергея Пашинского будет обжаловано. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевшего Вячеслава Химикуса Андрей Портнов.

"Все оказалось очень просто. За то, что он выстрелил и ранил обычного человека его дело просто закрыли. Без открытого, публичного и состязательного процесса. Закрыли тихо, в отпускное время, непрозрачно и внутри принадлежащей себе же прокуратуры, которая заранее публично позиционировала фигуранта, как важного государственного деятеля, который помог государству вернуть украденные богатства. Наши адвокаты будут обжаловать это решение", — написал Пашинский.

Пост Андрея Портнова в Facebook Пост Андрея Портнова в Facebook

Напомним, во вторник стало известно, что Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от фракции "Народный фронт", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского по факту стрельбы под Киевом.

Прошлой зимой Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

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