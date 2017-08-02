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    Аналитика и комментарии

    Честный парниша, как пить дать. Соцсети о деле Пашинского

    Тема:

    Казус Пашинского: пистолет, Портнов, расследование (56)

    (обновлено: )16610
    Генпрокуратура закрыла дело в отношении нардепа Сергея Пашинского, прострелившего ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. Как отреагировали на такую новость простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Сергей Пашинский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Сергей Пашинский. Архивное фото
    УНИАН
    Свидетель по делу Пашинского выглядел как-то неубедительно - Волох

    Фемида улыбается не всем. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского за стрельбу под Киевом. В действиях парламентария представители ГПУ не увидели состав преступления: Пашинский действовал в рамках необходимой обороны…, а вот действия второго участника событий — Вячеслава Химикуса, признаны "общественно опасными". Речь идет о нашумевшей новогодней стрельбе нардепа под Киевом. Тогда Пашинский во время конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Киевщины Химикусу.

    В украинском сегменте соцсетей такое решение служителей Фемиды вызвало небывалую шумиху: "Это при Януковиче депутатов садили за убийство, а после майдана депутатам стрелять в бедноту стало можно"; "Если труса Авакова Порошенко напугал уголовным делом, то более хитрого и опытного Турчинова он решил подкупить". "Думаю новость о закрытии уголовного дела против Пашинского, подстрелившего пейзанина, нужно преподносить так. При прошлой, преступной власти, Химикус бы сел. А так отделался простреленным копытом. Прогресс налицо", — нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
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    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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