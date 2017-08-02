Свидетель по делу Пашинского выглядел как-то неубедительно - Волох

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В действиях Сергея Пашинского ГПУ не увидела состава преступления. Стоит напомнить, что зимой 2016 года нардеп от "Народного фронта", глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский стрелял в человека.

Тогда в ходе конфликта депутат выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу. И теперь Генпрокуратура пришла к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой самообороны.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело закрыли "в связи с отсутствием в действиях Пашинского С.В., Химикуса В.Е. и Олейника Я.Ю. состава уголовных преступлений".

Сергей Пашинский же на своей странице в Facebook написал, что действия Вячеслава Химикуса признаны "общественно опасными", и теперь его могут привлечь к административной ответственности за хулиганство.

Это дело в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал Карл Волох, который присутствовал в качестве понятого при проведении следственных действий.

При каких именно следственных действиях вы присутствовали?

— При воспроизведении событий на месте происшествия.

В качестве кого?

— В качестве понятого.

Почему именно вас пригласили?

— Приглашают понятыми людей, которые должны следить за тем, насколько корректно воспроизводятся впоследствии в протоколе и т.д. то, что происходит во время этого следственного действия, то есть воспроизведения. Вот и позвали группу людей, очевидно, по мнению прокуратуры, обладающих определенным авторитетом, которые смогут впоследствии подтвердить, что там никто ничего не извращал. То есть, насколько я понимаю, причина была проста, судя по всему, Пашинский убедил следователей, или генпрокурора, или зама генпрокурора, он абсолютно уверен в том, что с одной стороны он действовал абсолютно законно, и он прав, а с другой стороны, наверняка, общество, имеющее сегодня определенный уровень настроений в отношении к людям из власти, особенно применяющих оружие, особенно если их фамилия Пашинский, то есть имеющая определенную репутацию, что о его невиновности кто-то может смело сказать вслух. Поэтому попросили, знаете что, давайте возьмем людей, которые уж точно убедятся, и кому может быть поверят, если что. Заметьте, это все происходило, наверное, полгода назад, никто из понятых, хотя это все достаточно известные и блоггеры, и журналисты, и так далее, и никто не выступал, никому это не нужно, просто вот мы там поприсутствовали один или два дня, посмотрели, как это все происходило, составили для себя определенные впечатления…

Как реконструировали эти события? Получается непонятно, ведь ГПУ не видит состава преступления в действиях ни одного из участников конфликта. В то же время как Пашинский уверял, что Химикус его ударил бутылкой, прежде чем Пашинский открыл огонь.

— Так этого ни Химикус, ни свидетель Олейник не отрицали, что до того как Пашинский применил оружие, он получил удар бутылкой, которая разбилась у него на голове, и от которого он упал. Это было в версиях всех троих. Это же фиксировалось и полицией, которая сразу приехала на место происшествия, что у Пашинского на голове была рана от бутылки, были осколки от бутылки и так далее. Это все фиксировалось. Я говорю еще раз, все это вообще ни разу не отрицалось. Поэтому все разговоры относительно того, обоснованно ли он применил оружие, то есть лично для меня, выстрел в ногу этот самый… я был практически уверен, что обоснованно. Потому что если перед этим человека ударили бутылкой, и это он ощущал угрозу жизни, здоровью и достоинству, то он соответственно применил оружие. Для меня был вопрос, насколько обоснованно он произвел первый выстрел, который он сделал в воздух. То есть, условно говоря, не понтовался ли он, не шел ли он, как там рассказывалось, с выстрелом в воздух, с криком "А ну, все мордой вниз!" и так далее. Правда ли, что это происходило, что он там вел себя настолько нагло.

То есть первый выстрел в воздух был до удара бутылкой? 112 Украина/Youtube "Не вы ли сдали Крым?" - обращение Савченко к Пашинскому

— Да. И вот этот вопрос, насколько это было предупреждение по поводу агрессии. То есть, например, как он рассказывает, он видит Химикуса с бутылкой, идущего ему навстречу с криками "Я тебя сейчас…" и так далее, или же на самом деле, это он там, условно говоря, спровоцировал, после того как его жену оскорбили и прочее. Это тоже не отрицается. Жену оскорбили, что остановили машину, он вышел и с выстрелом вверх пошел на Химикуса с криками "А ну, всем мордой вниз!". Вот это было бы, конечно, абсолютно с точки зрения морали, не знаю, как с закона это оценивают, вряд ли как-то, но возможно, это было бы расценено как хулиганство. Так вот, насчет первого выстрела, лично у меня вот были сомнения. Удивительно, но никаких противоречий в том, что говорил Пашинский, я лично, как и большинство коллег, которые были со мной, с которыми мы обменялись мнениями, у нас не возникло сомнений в том, что он говорит правду. Я не виделся с Химикусом, я не знаю, что он говорит. Этот свидетель — Олейник, был с Химикусом, водитель этой машины, которую они толкали. Он на 90% говорил то же, что Пашинский, а вот 10% различались.

Вот в этой части, это он подтверждал, что Пашинский вышел из машины, выстрелили в воздух кричал "Всем мордой вниз, я вас сейчас…" и т.д. Я после… я не сравнивал, у меня нет экспертиз, у меня нет этой картины расположения лежащего Химикуса… то есть у меня нет картины, которую зафиксировала полиция, сразу прибыв на место происшествия, поэтому мне достаточно сложно сравнивать. Но мне многие вещи, которые говорил Олейник, показались малодостоверными. То есть, его спрашивают: а слышал ли ты, что Химикус сказал Пашинскому или его жене то-то? Нет, я не слышал. Хотя тот стоял на расстоянии полтора метра. А то, что Пашинский крикнул: "Всем ложиться мордой вниз", машина стояла за 30 метров, — "Да, это я слышал". Вот как-то такие вещи были. Нас никто не обязывал и никто не давал нам полномочий выносить суждения. Нас позвали для того, чтобы — вот, смотрите, все, что говорит один, второй и т. д., вот все это мы сейчас вносим в протокол, и вы должны быть свидетелями, что мы это внесли в протокол, и внесли это в протокол правильно, и все замеры, обмеры, расстояния до машины, и вот здесь стоял, тут стоял, здесь лежит макет человека… вот при этом мы должны были присутствовать, чтобы впоследствии, когда следователь будет выносить дальнейшее постановление, не сомневались, что то, что там произошло было правильно положено на бумагу. Вот это и была наша функция.

Есть версия, что Пашинский и Химикус могли договориться и снять взаимные обвинения. Канал "Громадське ТВ" на Youtube Дело Пашинского. Результаты перекрестного допроса

— Не очень хорошо себе представляю, зачем это Пашинскому. То есть, по всему он был прав. Олейник — в основной части. То есть, по крайней мере, в части самообороны показания Олейника — единственного свидетеля и так далее — подтверждали 100% версию Пашинского. То есть — вначале был удар по голове.

С другой стороны, вы сами говорите, существовала версия, что якобы Пашинский еще до удара бутылкой достал пистолет и стрелял в воздух.

— Это с точки зрения необходимой самообороны ничего не меняет.

А не получается тогда, что самооборона против пистолета — это удар бутылкой?

— Весь вопрос — кто против кого первым применил оружие. Выстрел подтверждается, выстрел в воздух, да? Это никак не могло быть оружие, примененное против Химикуса. Если для меня угроза — на меня с пистолетом, стреляют в воздух, так уж точно я не бегу на него с бутылкой и не бью по голове. Я наоборот — либо остановлюсь, либо убегу, но точно не схвачу бутылку… это же угроза, я делаю все, чтобы эта угроза была осуществлена.

Смотрите также: Ганфайтер Пашинский: лучшие фотожабы

Ранее юрист и адвокат Анна Маляр заявила в эфире "ГС", что общество должно сделать вывод из стрельбы, устроенной нардепом Сергеем Пашинским, поскольку самозащита должна соответствовать угрозе.