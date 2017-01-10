Длинное, длинное дело. Что грозит Пашинскому и когда

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Во вторник народный депутат Сергей Пашинский посетил прокуратуру. Напомним, 31 декабря парламентарий прострелил ногу Вячеславу Химикусу, который ударил нардепа бутылкой из-под слабоалкогольного напитка. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства со стороны раненого, дело взяла в свое производство прокуратура Киевской области.

Герой "Народного фронта"

Перед тем как отправиться на допрос к следователю, Пашинский написал на своей странице в Facebook, что заинтересован в полном расследовании инцидента под Киевом.

"Сегодня иду на допрос в прокуратуру касательно печально известного инцидента, который произошел перед Новым годом. Я, как никто другой, заинтересован в объективном и публичном расследовании этой ситуации. Только объективное расследование, проведение следственных экспериментов и экспертиз смогут развеять ложь, которую бросает нам в информационное пространство из-за "поребрика" всякая нечисть и которую, к сожалению, "полезные идиоты" с большим энтузиазмом распространяют у нас", – написал Пашинский.

Хотя собирался нардеп довольно долго. У Нацполиции, которая занялась этим делом и, по сути, должна была его расследовать, вопросов к Пашинскому не возникало. Более того, потерпевшим признали именно его, а не мужчину, получившего выстрел в ногу. Впрочем, стоит ли удивляться, когда глава МВД – Арсен Аваков – друг и соратник по партии?

С боем материалы дела были переданы в прокуратуру. Но Пашинского это не беспокоило, он покинул пределы родины – через день после инцидента с семьей улетел на отдых в Альпы.

По сути, Пашинский продолжает утверждать, что не виноват: дескать действовал в пределах самообороны, испугавшись выпившего мужика. Раненый Вячеслав Химикус утверждает, что это ему пришлось обороняться от агрессивного человека с пистолетом – он ударил нардепа потому, что тот направил ему в грудь боевой пистолет. При этом, как заявил парламентарий во вторник, если бы ситуация повторилась, он бы поступил так же.

"Ежегодно в Украине совершаются сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 80% из них — в состоянии алкогольного опьянения. Но это еще не все. 2/3 этих преступлений совершается не с целью ограбления или мести, они исключительно хулиганством. Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов. И если хотя бы 5% таких "химикусов" будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, что я сделал все правильно. Не как народный депутат, а как гражданин, муж и отец своих детей", — отметил Пашинский.

Дела Пашинского

Уверенность Пашинского в том, что его стрельба по живой мишени останется безнаказанной, неслучайна: ему уже не раз удавалась уходить от уголовной ответственности.

В мае 2015 года Служба безопасности Украины передала в Генпрокуратуру материалы о незаконном присвоении и продаже более 85 тысяч тонн нефтепродуктов, находившихся под арестом. Речь в ней идет о бензине и дизельном топливе, которые ранее, по мнению следствия, принадлежали Сергею Курченко и были арестованы сразу после его бегства из страны в марте 2014 года.

Нефтепродукты должны были реализовываться на аукционе, а вырученные деньги – направлены на нужны украинской армии. Но, как стало известно, активы были реализованы по заниженной стоимости частным компаниям друга и бизнес-партнера Пашинского и Авакова – Сергею Тищенко без конкурса.

Следствие считает, что в преступную схему были вовлечены бизнесмен Сергей Тищенко, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский и экс-заместитель министра внутренних дел Виталий Сакал. Убытки государству были оценены в 250 миллионов гривен. Но из ГПУ прошлым летом дело забрало НАБУ. А воз и ныне там. Его все еще расследуют.

Сергей Пашинский и его соратники провели пиар-компанию по отбеливанию имени нардепа, но она не помогла, потому что Пашинский оказался замешан еще в одном скандале – на это раз в рейдерском захвате Житомирской кондитерской фабрики – ЗАО "Житомирски ласощи", за которую по сей день идет борьба. Пашинского не раз подозревали в рейдерских захватах предприятий, но так и не смогли доказать его прямую причастность. И сейчас в истории с житомирской кондитерской фабрикой он снова как бы в стороне, хотя его имя там и фигурирует.

И это только те дела, которые стали достоянием общественности в последние годы.

Расследование затянут?

Что касается конфликта Пашинского и простого гражданина Химикуса в канун нового года, то его очень сильно пытались замять в МВД. Нардеп и однопартиец Пашинского Антон Геращенко, числящийся членом коллегии МВД и регулярно комментирующий уголовные дела и происшествия, уже намекнул на то, что передачу уголовного дела по стрельбе стоит ожидать к маю.

"Не нужно рассчитывать, что это дело будет передано в суд в течение одного или двух месяцев. Думаю, что это произойдет к маю", — отметил Геращенко в эфире одного из телеканалов.

При этом Геращенко напомнил, что ударивший бутылкой депутата Вячеслав Химикус ранее уже привлекался к уголовной ответственности, а также "избивал жену от предыдущего брака".

"Если будет установлено, что господин Химикус первым начал драку с Пашинским, то это может быть отягчающим обстоятельством", — добавил Геращенко.

При этом юристы не видят оснований затягивать следствие – с учетом того, что Пашинский проходит потерпевшим.

"На все нужно время. Но на следствие сегодня УПК дает 2 месяца. За это время можно разобраться и сказать, кто прав, кто виноват. При том, что есть общественный резонанс, можно разобраться и за месяц. До мая тянуть не обязательно.

Поскольку имели место тяжкие телесные повреждения (Химикусу) – огнестрельное ранение, это не дает возможности заключить соглашение о примирении. Если будет доказано, что имело место применение тяжких телесных повреждений, то это это дело обязательно должно пойти в суд.

Кто врет, кто говорит правду по поводу инцидента, должно установить следствие, как и то, кто нападал, а кто оборонялся. В этом процессе кроме следователей будут работать адвокаты, дело будет интересным, а чем закончиться, не берусь судить", – отметил экс-прокурор Олег Сюсяйло в комментарии РИА Новости Украина.

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А в это время адвокат раненого Вячеслава Химикуса Марина Паринова добивается от ГПУ внесения в ЕРДР поданного ее подзащитным заявления о преступлении. На сегодня же там есть заявление от Пашинского, в в котором он фигурирует как жертва нападения хулиганов.