Washington Post: дело Фирташа и дело о международном подкупе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Новое судебное представление в США утверждает, что в рамках дела против украинского олигарха Дмитрия Фирташа о международном подкупе некоторые суммы взятки были предназначены лицам в США — об этом пишет издание Washington Post, напоминая, что олигарх имеет связи с Полом Манафортом — бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа.

Также издание отмечает, что новое представление — это ответ прокуроров Чикаго на просьбу Фирташа отменить все обвинения против него.

"В частности, его обвиняют в подкупе на 18 миллионов долларов ради получения возможности добывать титан в Индии. Добытый титан предназначался чикагской компании. Фирташ отрицает это", — напоминает издание.

"Более того, он требует закрыть американское дело против него, аргументируя это тем, что преступление, в котором его обвиняют, не касается США. Поэтому у американских судов нет соответствующей юрисдикции. Но прокуроры в судебном представлении на 110 страницах утверждают, что Фирташ ошибается. Они настаивают, что существуют доказательства, которые доказывают, что лица в США тоже получили взятки от Фирташа. При этом, детали не раскрываются", — говорится в статье.

Издание также напоминает, что прежде чем возглавить избирательную кампанию Трампа, Пол Манафорт заключил деловое соглашение с Фирташем для реконструкции гостиницы на Манхеттене. Впрочем, он не фигурирует в деле против украинского олигарха. Вместо этого, он играет ключевую роль в деле о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

"Политики в Вашингтоне и Чикаго пристально следят за делом против Фирташа, оценивая, насколько решительно его будут рассматривать во времена администрации Трампа. Ведь бизнес Фирташа связан с Полом Манафортом. Их связывают дела в Нью-Йорке. И, по мнению издания, их сотрудничество может заинтересовать федеральных следователей в рамках расследования связи между Россией и командой Трампа", — продолжает тему на своих страницах издание Chicago Tribune.

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В статье отмечается, что пока чикагские прокуроры не отступают: на этой неделе они передали суду представление, в котором настаивают на необходимости привлечь Фирташа к ответственности до того, как он сможет попытаться найти способ закрыть дело.

Сравнивая "рэкет Фирташа" с деятельностью мафии, прокуроры написали в представлении: "Фирташ и его партнер Андрас Кнопп рассматриваются правоохранителями США как два высокопоставленные члены российской организованной преступности. Их осуждение нарушит деятельность этой организованной группы и не позволит ей совершать новые уголовные преступления в США". Прокуроры также отметили, что дело против олигарха также касается подкупа иностранных чиновников, "что Конгресс считает угрозой для мировой безопасности".

Издание отмечает, что дело против Фирташа станет политической неприятностью для следующего генпрокурора Северного региона Иллинойса Джона Лоша, кандидатуру которого поддержал Трамп.

Адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют во взятке индийским политикам, опроверг заявления прокуратуры о том, что часть средств предназначалась для граждан США в качестве подкупа, передает агентство Associated Press.

Ранее Фирташ подал прошение в США о снятии всех обвинений в его адрес. Как отмечает агентство, бизнесмен мотивировал это, в частности, тем, что роль США в этом деле не существенна, поэтому у американских властей нет оснований для преследования его в судебном порядке. В ответ на это заявление прокуроры города Чикаго, где рассматривается дело украинского бизнесмена, представили 110-страничный документ, в котором заявили о наличии доказательств, что часть средств в качестве подкупа предназначалась для граждан США.

Как заявил адвокат Дэн Уэбб, Фирташ не давал взяток "нигде, никому". Он также опроверг заявления прокуроров о том, что бизнесмен связан с организованной преступностью в России. Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро.

В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. В феврале Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.