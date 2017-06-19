Корнейчук: Порошенко заинтересован в лояльности Фирташа

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Три из четырех химических заводов Ostchem – черкасский "Азот", "Ривнеазот" и "Северодонецкое объединение Азот" – возобновляют производство удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя.

В частности, черкасский "Азот" уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов – цеха карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры).

На "Ривнеазоте" и "Северодонецком объединении Азот" начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства.

В компании оценивают потребление внутреннего рынка в период осенней посевной в около 1,2 млн тонн азотных удобрений. Нынешние суммарные производственные мощности черкасского "Азота", "Ривнеазота" и "Северодонецкого объединения Азот" составляют около 350 тыс. тонн удобрений/месяц.

В сообщении отмечается, что запуску предприятий также поспособствовало введение Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) антидемпинговых пошлин на российские азотные удобрения – карбамид и КАС.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает не случайным, что олигарх Фирташ возобновил работу своего химпрома. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это результат подачки от Порошенко в виде вступивших в действия пошлин на российские удобрения. Понятно, что Порошенко сейчас нужна лояльность фирташевской части Оппоблока + "Интера". А Бойко рассматривается подсадным кандидатом во второй тур президентских выборов.

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Но вот что интересно. Именно Порошенко дал команду ранее отменить пошлины на российские минудобрения, в результате чего Фирташ остановил химпром в самый "жирный" весенний сезон. А на аграриях нажились "агрессоры"

И ввели пошлины заново, когда удобрения Фирташа никому уже не надо. И где гарантия, что осенью, перед посевной, Порошенко опять не отменит пошлины? И Фирташ не останется окончательным банкротом с миллионом тонн амиачной селитры и карбамида на складах? Зато Порошенко выиграет себе три-четыре месяца лояльности "Интера" и голоса Оппоблока за продажу земли, пенсионную и медицинские реформы?

Олигарху в Вене стоило хорошо бы подумал о том, чем может закончиться очередная сделка с "циничным Бандерой" Порошенко…" — отметил Корнейчук.

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