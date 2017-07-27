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    Адвокат Фирташа ответил на обвинения в попытке дать взятки гражданам США

    Тема:

    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (79)

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    Адвокат Дэн Уэбб заявил, что Дмитрий Фирташ не давал взяток "нигде, никому". Он также опроверг заявления прокуроров о том, что бизнесмен связан с организованной преступностью в России.
    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Адвокат украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которого американские власти обвиняют во взятке индийским политикам, опроверг заявления прокуратуры о том, что часть средств предназначалась для граждан США в качестве подкупа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дмитрий Фирташ
    из личного архива Дмитрия Фирташа
    Фирташ, газ, политика и "невосполнимый ущерб будущему урожаю"

    Ранее Фирташ подал прошение в США о снятии всех обвинений в его адрес. Как отмечает агентство, бизнесмен мотивировал это, в частности, тем, что роль США в этом деле не существенна, поэтому у американских властей нет оснований для преследования его в судебном порядке. В ответ на это заявление прокуроры города Чикаго, где рассматривается дело украинского бизнесмена, представили 110-страничный документ, в котором заявили о наличии доказательств, что часть средств в качестве подкупа предназначалась для граждан США.

    Как заявил адвокат Дэн Уэбб, Фирташ не давал взяток "нигде, никому". Он также опроверг заявления прокуроров о том, что бизнесмен связан с организованной преступностью в России.

    Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.

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    В феврале Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

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