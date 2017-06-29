Рейдер всегда прав? В Кировоградской области Нацгвардия пошла на крестьян

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Кировоградской области в селе Бережинка произошла вторая попытка рейдерского захвата фермерского предприятия, которое удалось отбить силами местных жителей и привлеченных экс-бойцов из добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". Но после этого полиция пошла в наступление и применила силу к местным и ветеранам АТО. Как уверяет пострадавшая сторона, за рейдерским захватом якобы стоит нардеп от "Народного фронта", прошедший в ВР как командир батальона "Днепр-1", Юрий Береза. События в Кировоградской области вызвали гнев крестьян, которые не собираются уступать рейдерам и намерены отстаивать свои права в походе на Киев.

Кировоградские ковбои

Горячим было начало недели для жителей Бережинки, хотя их неприятности начались задолго до этого. Владелец фермерского хозяйства вдруг узнал, что он уже не является собственником. Что он подарил свой бизнес неизвестному лицу, которое сменило владельца в реестре и в течение нескольких дней продало предприятие. В апреле офис фермерского хозяйства оккупировали неизвестные вооруженные люди в камуфляже.

Пока собственник доказывал факт подделки документов в прокуратуре, местные жители, оставшиеся без работы, решили изгнать рейдеров своими силами. Около 200 крестьян пошли на штурм забаррикадировавшихся рейдеров. Те от людей отбивались дымовыми шашками и слезоточивым газом. После этого прозвучали выстрелы. Трое местных были госпитализированы. Когда прибыла полиция, рейдеры сложили оружие. Правоохранители изъяли у них охотничьи помповые ружья и одно травматическое.

Фермерское предприятие перешло к старым хозяевам. Но не по документам. Местные жители, опасаясь возвращения рейдеров (пока суд официально не признал их документы фальшивыми), создали отряды Аграрной самообороны, которые неофициально назвали "Кировоградскими ковбоями". И заручились поддержкой ветеранов из батальонов "Донбасс" и "Айдар".

Стенка на стенку

Тишина и спокойствие в Бережанах сохранялись до этой недели, когда в село снова пожаловала группа неизвестных. Они заставили выйти из офиса фермерского хозяйства охранников, но захватить его не удалось, собрались местные жители и экс-бойцы. С их помощью удалось задержать некоторых захватчиков, других, уже в полях, выловила полиция.

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"Рейдеры из охранной компании "Борисфен" (город Днепр), которую контролирует народный депутат от НФ Юрий Береза в количестве 50 человек попытались захватить главный офис предприятия, но восстали крестьяне. Полиция на вызов не приезжала в течение 2-х (!!!) часов. Приехали уже по факту, когда крестьяне самостоятельно разбили титушек и 31 человека задержали собственноручно", — написал ветеран "Донбасса" и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко.

По его словам, по личной команде министра МВД Авакова в небольшое село Бережинка была стянута Национальная гвардия из Кривого Рога и спецподразделения полиции из Кропивницкого, которые без всяких объяснений начали арестовывать и бить ветеранов и крестьян, которые встали на защиту своей земли. Били всех без разбора, в том числе били женщин. В настоящее время около 20-ти из них госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Полиция также арестовала ветеранов АТО из добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар", которые пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват.

Представители батальонов возмущены тем, что в их избиении принимали участие их вчерашние сослуживцы из Нацгвардии. Они не ожидали такого. Бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский, которому разбили нос во время стычки в Кропивницком, выбросил крест "За доблесть", который получил за службу в Национальной гвардии Украины.

Фермер из Рады

Из года в год растет благосостояние и семьи Юрия Березы, экс-комбата батальона "Днепр-1", нардепа от "Народного фронта". В ВР он пришел гол как сокол, с доходом на всю семью (жену и двоих детей) в 35 тысяч гривен, с зарегистрированным на себя и на супругу участком земли в 5,45 га и 5,9 га соответственно, квартирой в 71 кв. м. и недвижимостью, оформленной на супругу в 400 кв. м. К 2015 году у него и его жены стало втрое больше земельных наделов. А в 2014 году ему, оказывается, подарили автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем полтора миллиона гривен.

В 2016 году Юрий Береза и его семья имеют в собственности 6 земельных участков в Пятихатском районе Днепропетровской области. Из которых 2 участка принадлежат депутату (6,25 га и 2 га), 2 участка — его жене (10,1 га и 9,8 га) 1 участок — дочери (2 га) и 1 участок (0,16 га), который находится в собственности третьего лица.

И, как утверждают знающие люди, нардеп не против расширить свои земельные наделы, так как время от времени прессует фермеров соседних областей с помощью охранной фирмы "Борисфен", где работают бывшие бойцы батальона "Днепр-1" и личные охранники Березы.

Интерес эта история вызывает еще и тем, что на защиту фермеров рейдеров встал небезызвестный экс-комбат "Донбасса", нардеп Семен Семенченко (Константин Гришин) от "Самопощи", который лично приехал на место побоища после драки и заручился поддержкой местного населения. Теперь уже официально его бывшие подчиненные из ОО "Внутренний корпус батальона "Донбасс" будут охранять крестьян от рейдеров.

В Кропивницком 30 июня, в 9:30, пройдет митинг, на котором будут требовать:

— отставки руководителя полиции Кировоградской области;

— наказания силовиков за избиение крестьян и Ветеранов АТО в селе Бережинка 27 июня;

— привлечения к ответственности рейдеров-титушок, которые были задержаны во время очередного нападения на хозяйства фермеров 26 июня;

— доведения дела о рейдерстве сельскохозяйственных земель;

— приобщения к делу о рейдерстве доказательств фальсификаций.

И если эти требования не будут услышаны, собираются идти на Киев.