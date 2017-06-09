Было ваше - стало наше. Рейдеры в вышиванках отбирают уже целые предприятия

facebook.com/sergii.knyazev

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову действовать решительно не только по пресечению рейдерства, но и в случаях земельных афер и нарушения градостроительного законодательства. А повод был.

Все вокруг колхозное, все вокруг мое

На родине Гройсмана, в Винницкой области в селе Метановка 31 мая группа вооруженных лиц в балаклавах ворвалась на территорию зернохранилища. В ходе конфликта между фермером и местными жителями, с одной стороны, и представителями агрофирмы "Теплик-Агро" с другой, шесть человек получили ранения.

После прибытия полиции и отказа захватчиков сложить оружие бойцы-спецназа и полицейские задержали более 42 вооруженных человек. У задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина. Молодых людей, через посредника одного из предпринимателей Кропивницкого набирали по объявление из разных городов и районов охранять территорию и имущество зернохранилища. Обещали выплачивать по 1 тыс. грн. в день. В полиции заявили, что это была попытка рейдерского захвата.

По поводу задержания банды рейдеров, высказался и глава МВД.

"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием — присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", — резюмировал Аваков.

В прошлом году акцию протеста против рейдерских захватов земли организовывали фермеры Днепропетровской области. Последней каплей стала попытка захвата неизвестными в масках фермерского хозяйства "ДАР", что в с. Попасное, Новомосковского района после смерти его создателя. По данным местных жителей, на это хозяйство претендовали народные депутаты из Радикальной партии. Фермеры решили держать оборону своими силами и решительно заявили, что если бандиты не отступят, они будут стрелять на поражение.

"Десятки вооруженных титушек, пытаются силой захватить плодородную фермерскую землю. Или начнется кровопролитие, или власть защитит крестьян?", — отметили фермеры.

Стенка на стенку

Фермеры не верят украинской власти, ГПУ, полиции, поскольку именно власть покрывает рейдеров и не реагирует на обращения. Не лучше ситуация была в Херсонской области. Периодически скандалы вспыхивают по всей Украине. Но прогнозы экспертов не утешительны.

"К сожалению, у нас после "майдана" Конституция не работает. Уже стало большой проблемой, что любой боевик, под видом патриотических чувств и надуманными предлогами, может захватить предприятие. А полиция будет стоять в сторонке и за этим всем наблюдать. Но если подумать, то основная цель "майдана" была отобрать то, что принадлежало другим", — подчеркивает в разговоре с РИА Новости Украина директор аналитического центра Александр Охрименко.

Сегодня, по мнению эксперта, на полицию полагаться не приходится. И есть единственный способ — нанять боевиков.

"Все патриоты продажные. Чтобы обезопасить себя от рейдерских атак, надо заключить договор с охранным агентством ультраправых. Приедут патриоты с автоматами и на них никто не посмеет напасть. Это не полиция. Этот народ опасный. Мы вернулись в классические 90-е, когда одни группировки противостояли другим. Все понимают, что это конкретные бандиты, но они красиво называются охранной фирмой", — отмечает Охрименко.

Зато, по мнению эксперта, они действительно защитят от любых "наездов". Ведь уже было не мало примеров, когда приезжали на предприятие патриоты в вышиванках, с флагами отбирать, потому что оно якобы имею российский корни или же деньги дают не тем, а, увидев охрану с автоматами, тут же забывали за чем приезжали.

"Рейдерских захватов и попыток захватов сейчас очень много по все Украины. Их предпочитают не афишировать. Многие руководители стараются взять ситуацию под контроль и исправить своими силами — нанять охрану. Главное, договориться с боевиками, чтобы не слишком много брали за услуги. Вот на одно предприятие в Тернопольсокй области время от времени наезжали ребята нанятые местным царьком. Предприятие частично с иностранным капиталом, занимается безобидной легкой промышленности. Они наняли для охраны боевиков из ультраправых, типа "ПС", и вот уже полтора года никаких проблем нет. Активность и пляски вокруг предприятия прекратилась", - рассказывает Александ Охрименко.

Читайте также: Рейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание

По выводам эксперта, мы сегодня расхлебывает то, что породил "майдан". Выросло поколение, которое хочет пожить в беспредельных 90-х и это неплохо получается. Но кроме бандитской романтике, это еще и хороший заработок. Последний аргумент самый весомый.