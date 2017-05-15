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15.05.201718:33
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    Фотоленты

    Рейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание

    Тема:

    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (65)

    14010
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    048.ua

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    Вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание на улице Литературной в Одессе в понедельник, сообщил советник главы областного управления МВД Руслан Форостяк.

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    "Первым на место прибыл экипаж патрульной полиции и выяснил обстоятельства. Один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожает огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение, другие участники также задержаны", — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

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