"Новая почта" заявляет о рейдерском давлении при участии ГФС

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Пятый день работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции, куда поступают посылки по международным направлениям, сообщает "Новая почта" на своей странице Facebook.

"Не объясняя, они осматривают все без исключения посылки, несанкционированно фотографируют и снимают на видео прием посылок с авиа и даже автомобильных рейсов и мешают их обработке, создавая искусственные препятствия. При этом каких-либо нарушений, которые бы давали основания для таких действий, не обнаружено. Необоснованное вмешательство приводит к задержке поставок посылок нашим клиентам и к наложению штрафных санкций со стороны других государственных органов", — сообщает "Новая почта.

В компании уверены, что такие действия направлены на ее дискредитацию и намерены обратиться в суд.

Ранее сообщалось об обысках в 15 областях у "верхушки" бывшего Миндоходов. Сообщалось о задержании экс-губернатора Луганской области Александра Антипова, по месту жительства которого нашли 3,8 млн долларов.