наверх
25.05.201721:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Новая почта" заявляет о рейдерском давлении при участии ГФС

    (обновлено: )17602
    В компании "Новая почта" уверены, что действия ГФС направлены на ее дискредитацию и намерены обратиться в суд, так как нарушений, позволяющих проводить досмотры, не обнаружено.
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Пятый день работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции, куда поступают посылки по международным направлениям, сообщает "Новая почта" на своей странице Facebook.

    Виктор Кобылянский
    Голос Столицы
    Адвокат: рейдерство в Украине без коррупции было бы невозможно

    "Не объясняя, они осматривают все без исключения посылки, несанкционированно фотографируют и снимают на видео прием посылок с авиа и даже автомобильных рейсов и мешают их обработке, создавая искусственные препятствия. При этом каких-либо нарушений, которые бы давали основания для таких действий, не обнаружено. Необоснованное вмешательство приводит к задержке поставок посылок нашим клиентам и к наложению штрафных санкций со стороны других государственных органов", — сообщает "Новая почта.

    В компании уверены, что такие действия направлены на ее дискредитацию и намерены обратиться в суд.

    Ранее сообщалось об обысках в 15 областях у "верхушки" бывшего Миндоходов. Сообщалось о задержании экс-губернатора Луганской области Александра Антипова, по месту жительства которого нашли 3,8 млн долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис "Ассоциации инвалидов АТО"
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере