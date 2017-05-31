Бойня за ферму в Винницкой области: есть раненые

"Парни в балаклавах" попытались захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Винницкой области, сообщил глава Накцполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка. Рейдеры в любом проявлении — это преступники. Рецепт здесь один: злоумышленников "лицом в землю", организаторов — в тюрьму. Спецназовцы задержали 42 мужчин. Их личности устанавливаются. Оружие изъяли", — рассказал Князев.

Этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В результате нападения 45-летний житель получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратились еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.

Ранее сообщалось, что вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание на улице Литературной в Одессе. По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.

Смотрите также: Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать "Героям слава!"