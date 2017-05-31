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    Фотоленты

    Бойня за ферму в Винницкой области: есть раненые

    (обновлено: )18730
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev
    Бойня за ферму в Винницкой области: 42 человека задержаны
    facebook.com/sergii.knyazev

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    "Парни в балаклавах" попытались захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Винницкой области, сообщил глава Накцполиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

    "Между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка. Рейдеры в любом проявлении — это преступники. Рецепт здесь один: злоумышленников "лицом в землю", организаторов — в тюрьму. Спецназовцы задержали 42 мужчин. Их личности устанавливаются. Оружие изъяли", — рассказал Князев.

    Этот факт полиция квалифицировала как хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

    В результате нападения 45-летний житель получил ранения в живот. С травматическими ранениями за помощью к врачам обратились еще пять человек. Их жизни ничего не угрожает. От госпитализации люди отказались.

    Ранее сообщалось, что вооруженная "патриотическая группа" пыталась захватить здание на улице Литературной в Одессе. По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.

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