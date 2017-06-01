Адвокат: стычки по земельным вопросам – проблема в отсутствии наказания

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Винницкой области полиция задержала 45 человек. Шестеро людей получили ранения. Конфликт якобы возник между владельцем сельхозпредприятия и собственниками имущественных паев.

Глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook написал, что "парни в балаклавах рискнули захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района, а между местным фермером-арендатором, поддерживаемым местными жителями, и незваными гостями завязалась драка". По предварительной информации конфликт возник между владельцами земельных паев и арендатором.

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Нормы законодательства, которые действуют в земельных отношениях, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, партнер юридической фирмы "София" Александр Поливодский.

(публикуется на языке оригинала)

Яким чином врегульовано питання відносин між власниками паїв та орендарями?

– По-перше, конфлікти такого рівня чи такого виду в аграрному секторі вже сьогодні, на жаль, часті.

Майже щодня ми чуємо повідомлення, можливо, не такі масштабні, як цього разу, але трапляються. Трапляються не в останню чергу через неврегульованість майнових, земельних питань між учасниками цих відносин. Це, очевидно, наслідки того, що було розпаювання колгоспів, передача майна і землі колишніх власників і, як наслідок, не оформлення тих майнових відносин і земельних, які були.

Наприклад, паї — це на сьогодні, так, як і було раніше, це землі, де немає меж і де оформлення їхнє не відбулось відповідно до того, як це потрібно до земельних ділянок і так само для майнових паїв. Паї — це умовна частка в грошовому виразі, але не індивідуалізована в конкретному майні і у зв'язку з тим звичайно, що виникають проблеми з тим, як це все оформити і конфлікти, які бувають.

На жаль, ці конфлікти є показником того, що у нас не діє правоохоронна система. Люди, які це роблять, не бояться покарання, якщо така велика кількість людей бере в цьому участь і, очевидно, що це показник того, що правопорядку належного, на жаль, в аграрній сфері, майнових, земельних відносинах немає.

Чи є шанси у фермерів у випадку, якщо вони зіштовхнулись з такими спробами рейдерських захоплень, захистити своє майно в законному руслі?

– Є, звичайно. Є передумови для цього і передумови треба усувати заздалегідь. І фермерам, і будь-яким іншим, хто використовує майно, треба подбати наперед, щоб не було цих проблем і оформити все, як потрібно і проглянути, провести такий юридичний чи економічний, чи будь-який аудит, де б показали хтось із фахівців, юристів, наприклад, що треба зробити і які ризики є і як це оформити.

Якщо б все майно було оформлено належним чином до того, як це сталось, то, я думаю, що передумов для цього теж було б набагато менше для таких захоплень.

Фермери часто забирають в селян майнові сертифікати. Наскільки така ситуація є розповсюдженою і чи мають фермери таке право?

– Забирати безпідставно ніхто ні в кого не може, але на підставі угоди можуть передаватись певні права, в тому числі, і права, які посвідчуються сертифікатом. А сертифікат – це лише документ, який посвідчує право, а вже передати це право треба належним чином, уклавши договір, а не передавши сам документ, який це посвідчує.

Після того, як стався цей випадок, заговорили, що це є черговим доказам, що потрібні реформа аграрного сектору та легальний ринок землі.

– По-перше, реформа полягає в тому, щоб мати якусь мету, яку потрібно досягати. І реформа робиться не для реформи, а для того якраз, щоб владнати і вирішити питання, які є майнові, земельні, оформлення. І не тільки на один момент, а і на перспективу, щоб далі була можливість продавати та купувати в легальний спосіб це майно.

Здавати в оренду це майно і впорядкувати ці відносини. Як мінімум, це потрібно. Якщо говорити, чи потрібна земельна реформа, чи ні, звичайно, що для того, щоб нормалізувати земельні відносини і оборот майна, і всього іншого в аграрній сфері для того, щоб не було таких випадків і треба подолати наслідки того, що було раніше — розпаювання, колективної колишньої власності.

Бо вона була в юридичному плані досить дивна і, звичайно, що при переході на ринкові відносини колізії не могли не траплятись. Але якого рівня ці колізії і що з цим робити? Якщо ми нічого не будемо робити, то, звичайно, такі випадки будуть продовжуватись.

Які схеми і оборудки є найбільш розповсюдженими?

– Багато чого можна перераховувати. Якщо основні взяти, то є використання землі без оформлення і причому державної землі або колишньої пайової землі, або землі, де власників немає чи відсутні, чи вже померли. Тобто без будь-якого оформлення.

До чого це призводить? До того, що є невизначеність у відносинах і якщо є сьогодні нею користуються, то користуються, як кажуть, до першого міліціонера. Тобто до того першого випадку, коли хтось інший претензії пред'явить і тоді немає можливості довести, що я чи хтось інший є власником цієї землі.

І якщо немає власника, визнаного державою, я маю на увазі зареєстрованого, наприклад, в Державному реєстрі прав, то виникають проблеми, що кілька осіб одночасно мають претензії та не мають можливості довести ці права як потрібно. Чинник корупції теж є важливим, на жаль, в цих відносинах. Але якщо немає ніякої правової визначеності, то і суддям теж важко працювати і приймати рішення такі, як потрібно.

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Подробне о том, что произошло в Винницкой области рассказал в эфире "ГС" директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало.

Скільки осіб затримано, хто вони і де зараз перебувають?

– Як відомо, вчора було затримано правоохоронцями понад 40 осіб, а, точніше, 42 людини. Вчора на місці події працювали слідчі, які вилучали речові докази. Наразі всі факти документуються.

Йде опитування свідків і встановлення всіх обставин інциденту. Вже встановлено, що вік усіх затриманих від 20 до 35 років. Це не місцеві мешканці. Майже всі вони з Вінницької області. Також є по одному представнику з міста Києва та Кіровоградської області. Їх усіх затримано в порядку статті 208 КПК.

Є детальніша інформація, через що виник конфлікт і чому виникла перестрілка?

– Попередньо встановлено, що конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. Як відомо, вчора в селі Метановка Теплицького району група озброєних чоловіків в балаклавах увірвалися на території, де почали стрілянину, внаслідок якої шестеро людей отримали ушкодження різного ступеня важкості. Це переважно місцеві мешканці, які охороняли зернотік.

Є важкопоранені?

– По допомогу до медиків вчора звернулось шестеро осіб. Це місцеві мешканці. Один з них – 45-річний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї у живіт. З тих шістьох, що звернулись, двоє госпіталізовані, четверо відмовились від госпіталізації.

Хто намагався вчинити рейдерство?

– Наразі поліція буде проводити досудове розслідування, в ході якого і будуть з'ясовані всі ці обставини. Після закінчення документування буде вирішуватись питання про оголошення затриманим підозри у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 — це хуліганство із застосуванням зброї, як передбачає до семи років ув'язнення. Також буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Ранее член совета ассоциации "Земельный союз Украины" Сергей Биленко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что экономическое состояние малых и средних аграрных предприятий не позволит им выкупать землю.

Также руководитель проектов бизнес-линии "Сервисы мониторинга" компании "Лига закон" Дмитрий Ляпин в эфире "ГС" прояснил, как выглядит общая схема рейдерского захвата объектов недвижимости в Украине.