Павлив: Парубий на посту спикера ВР - это практически шизофрения

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что перед уходом Верховной Рады на летние каникулы депутатам осталось поработать еще, как минимум, одну пленарную неделю, спикер Андрей Парубий уже во вторник собрал пресс-конференцию, которая по антуражу напоминала итоговую.

Учитывая же, что похвастаться достижениями у Рады никак не получается, ее глава решил зайти от обратного — не стеснял себя в громких обещаниях.

Как и подобает одному из лидеров "партии ястребов", Парубий первым делом прошел по вопросам, к которым в обществе и политикуме весьма неоднозначное отношение. По словам спикера, Верховная Рада уже в самое ближайшее время может рассмотреть не только вопрос о введении визового режима с РФ, но также неоднозначный законопроект о реинтеграции Донбасса.

Хотя, на этом борьба против ветряных мельниц "агрессора" не заканчивается. По словам Парубия, Украине угрожает проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море — "Северный поток — 2". По мнению спикера ВР, именно с его помощью РФ собирается "вторгнуться" в Украину.

"Мы работаем, чтобы дать отпор новейшему российскому энергетическому оружию. Не только экономически и политически, но и военно опасному. Россия больше не будет сдерживаться от широкомасштабного вторжения в Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, которой поставляет газ на западноевропейский рынок", - заявил Парубий.

Тем не менее, по мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, озвученные Парубием слова и инициативы — не более чем предвыборный пиар.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Павлив

"Прохождение озвученных инициатив и законопроектов через зал ВР, тем более в течение одной недели, — несколько завышенные ожидания. Накануне летнего отпускного сезона наблюдается большая двойственность по части предстоящей осени. При том что с точки зрения целесообразности вряд ли действующей власти сейчас нужны все эти потрясения, переформатирование, смена конфигурации, внеочередные выборы. Улучшение ставок в информационном пространстве — это подготовка к довольно серьезным реформам, которые в социальном смысле могут иметь крайне негативные последствия. Думаю, что на вопрос, зачем власть нагнетает ситуацию, повышает ставки можно будет ответить уже ближе к сентябрю", — говорит Павлив.

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В целом же политолог не рекомендует рассматривать спикера ВР в качестве серьезной политической фигуры.

"Андрей Парубий — это олицетворение подхода под названием "дорвался" и "из грязи в князи". Абсолютно маргинальный политик с маргинальными взглядами, риторикой, политическим техническим инструментарием оказался на одном из ведущих постов в государстве. Это, конечно, совершенный дурдом и шизофрения. Парубий, как один из фронтменов украинской "партии ястребов", фонтанирует подобными инициативами. По сути, этот человек не является олицетворением украинского парламентаризма, всего политического ландшафта, а действует в узких интересах своей политической группы", — подытожил Павлив.