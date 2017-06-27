Парубию давно пора снять розовые очки - Решмедилова

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховна Рада может рассмотреть вопрос о введении визового режима с РФ, а также законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии в июле, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По мнению политолога Александры Решмедиловой, парламент сможет рассмотреть озвученные спикером вопросы разве что в результате серьезных политических торгов.

"Сомневаюсь в том, что последняя неделя перед уходом Верховной Рады будет крайне продуктивной. По факту, у парламента есть всего два дня, вторник и четверг, успеть за это время рассмотреть огромное количество вопросов просто невозможно физически. Существует масса других, более реальных дед-лайнов, которые действительно "горят". В том числе и вещи, обусловленные нашими обязательствами перед международными партнерами. Можно сколько угодно раздувать щеки и раздавать громкие обещания, но законы, которые будут стоять в повестке дня станут известны только непосредственно в начале пленарной недели, не раньше. Не исключаю того, что в последний вагон уходящего поезда могут "пакетно" впихнуть все свои инициативы, но это реально только в следствии серьезных торгов. Учитывая же то, как работала ВР в последнее время, розовые очки стоило бы приспустить", — говорит эксперт.

По словам Решмедиловой, исходя из риторики Андрея Парубия очевидно, что политик до сих пор поддерживает больше связи с "Народным фронтом", чем исполняет свои обязанности спикера.

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"Председатель Верховной Рады, независимо от того, от какой партии выбирается, должен быть равноудаленной фигурой. Ведь он является спикером всего парламента, соответственно отвечает за него в целом. То, что Парубий на пресс-конференции главы ВР беззастенчиво продвигает, в первую очередь, партийные лозунги — явно не комильфо", — считает она.

Эксперт убеждена, что действовать в такой манере спикера ВР вынуждают сугубо электоральные соображения.

"Обострение риторики не только самого Парубия, но и ключевых спикеров "Народного фронта" становится очевидным. Стоит заметить, что приблизительно в такой же динамике движется глава СНБО Александр Турчинов, а также ряд других ключевых фигур, которых не так много, но за которыми не сложно следить. Это говорит только об одном — "Народный фронт" изо всех старается по всем медийным каналам усиливать свою риторику. Цель проста — не растерять голоса электората, а может даже и нарастить их. Не так давно рейтинговые замеры совершенно не радовали "Народный фронт". Но благодаря тому, что политсила заняла более радикальную риторику и ориентируются на право-радикальный электорат, рейтингам удалось немного подрасти", — резюмировала Решмедилова.