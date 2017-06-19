С визами или без: куда и от чего бегут украинцы

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинцы, по сравнению с некоторыми другими нациями, очень "привязаны к месту" и не любят менять место жительства внутри страны, однако экономические условия заставляют их массово мигрировать за пределы Украины. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

"Например, американец за жизнь меняет место жительства — это когда меняется город — в среднем 15-20 раз. Для украинца в среднем этот показатель не превышает 1-2 раза. Это говорит о том, что трудовой мобильности у нас высокой нет", — сказал эксперт.

Не очень мобильны, но…

По словам Дмитрука, как правило, такие переезды (внутри страны) происходят после окончания школы и поступления в вуз, а затем — после окончания вуза, после первого-второго места работы. После чего люди, как правило, "оседают на этом месте".

В этом плане украинцы не такая мобильная нация, как (в среднем) европейцы и американцы, отметил Дмитрук. Он добавил, что перемещения обычно связаны с изменениями места работы и с изменениями в карьере, и низкая мобильность граждан Украины говорит также и о "низкой мобильности в плане роста зарплаты, профессионального роста".

Для повышения своих доходов и для обретения перспектив профессионального роста украинцам приходится ехать за пределы страны. А многие едут просто для того, чтобы выжить.

Не посетить ли нам Венскую оперу?

Недавнее обретение безвизового режима с ЕС президент Украины Петр Порошенко объявил большой "перемогой", преподнося это как "окончательный выход Украины из Российской империи" (?!) и как возможность для каждого украинца "выпить фантастический кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу".

Впрочем, популярный в сети видеосюжет о штурме украинцами польской границы невольно наводит на мысль: нет, не за чашечкой кофе и не в оперу они рвутся…

Судя по состоянию дел на Украине, эта тенденция "экономического бегства" только усилится.

"Есть исследование, по которому… европейцы ожидают, что число украинцев, которые будут иметь вид на постоянное жительство и будут иметь право работать, составит, при минимальном сценарии — 1,5 миллиона, при максимальном — они прогнозируют, что 2,5 миллиона украинцев будут находится в Европе", — рассказал Дмитрук, добавив, что при этом учли и безвиз, хотя он и не дает права на работу.

Отметим, что миллионы украинцев и до введения безвиза работали (в основном, нелегально) в странах Европы, не говоря уже о России, с которой у Киева визового режима пока нет.

А что будет дальше? Эксперт отметил, что можно делать некоторые выводы на основе опыта многолетней турецкой миграции в Германию: "считается, что 50% турок, которые пребывают в Германии, имеют право работать, это 2,5 миллиона человек, и еще, по некоторым оценкам, около 2 миллионов пребывают там в полулегальном статусе".

При этом, по словам Дмитрука, ни одна турецкая программа по возвращению этих работников в Турцию не дала результата — "и когда в в 80-х годах была программа по воссоединению семей, то 400 тысяч турецких семей воссоединились на территории Германии, а не наоборот".

Куда едут, кем работают

Что до украинцев, то эксперт сослался на результаты социологических исследований: среднее время пребывания украинских трудовых мигрантов в Европе — до 6 месяцев ("это треть тех, кто выезжает"). Больше всего мигрантов едут в Россию и в Польшу.

А кем работают? "Около половины тех, кто уезжает, работают в сфере строительства, и где-то 24% — в сфере сельского хозяйства. Причем в России в строительстве — 80%, а работа в сельском хозяйстве (для украинских мигрантов — Ред.) - это преимущественно в странах ЕС", — сообщил Дмитрук.

Он добавил: "если не считать определенной доли занятости в сфере IT (это 3%), у нас 80% — это сфера обслуживания, сервис, уход за больными, сестринская помощь, сельское хозяйство, стройка".

"То есть, говорить о том, что это высококвалифицированный труд в 80% случаев, мы не можем", — резюмировал эксперт.

Параллельно продолжается и "утечка умов". По словам Дмитрука, если в 2009 году на обучение уехало официально около 2,5 тысячи студентов, то в 2015-м — уже 6 тысяч.

Их количество будет и дальше расти. При этом в ряде стран ЕС действуют образовательные программы, которые "заберут самых лучших и способных".

Многие молодые и активные украинцы уже не вернутся из странствий, поскольку не видят на Украине шансов для реализации, отметил эксперт.

Риск новой волны миграции

Принимавшая участие в пресс-конференции научный сотрудник отдела социально-экономических проблем труда Института экономики и прогнозирования НАН Украины Светлана Жовнир отметила, что уехавшие из страны в 90-х годах, большей частью, "уже легализовались, перевезли свои семьи, обосновались и навряд ли кто-то из них рассматривает возможность возвращения".

По ее словам, "они смотрят за тем, что происходит на Украине и взвешивают все возможности и риски".

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и безвизовый режим увеличивают риск новой волны миграции. Это значит, что трудоспособное население, которое должно бы платить пенсионные отчисления на Украине, уезжает, следовательно, сокращаются доходы Пенсионного фонда…

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Есть и плюс: сейчас около 6% ВВП Украины составляют денежные переводы трудовых мигрантов. При этом Киев делает все для того, чтобы затруднить перевод денег из России — хотя, отметила эксперт, "страна исхода" должна бы быть заинтересована в том, чтобы этот процесс облегчить.

Напомним, С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.