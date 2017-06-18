Украину просто превращают в фармацевтическую помойку – Кравченко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Медицинской реформе дан старт: Верховная Рада Украины в начале июня приняла в первом чтении законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

Оппоненты утверждают, что при голосовании были допущены нарушения. Профильный комитет Верховной Рады реформу в том виде, в каком ее предлагает Минздрав, не одобряет, считая, что она противоречит Конституции, а многие политики, эксперты и представители медицинского сообщество прямо говорят о готовящемся "геноциде украинского народа".

Медицинская реформа в предлагаемом виде имеет цель сократить население Украины, особенно сельское население, поскольку реформа уничтожает медицину на селе, считает ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

"Нас слишком много… В Украине 40% населения проживает в сельской местности. Это как раз люди, которые максимально автономны, они живут за счет подсобного хозяйства… У них работы нет, денег нет наличных, они живут автономно, выживают как могут. Но, наверное, они занимают такой стратегический ресурс, который кому-то нужен, то есть – землю", — сказал Кравченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, "идет целенаправленный геноцид украинского народа".

Кравченко отметил, что два "медицинских" законопроекта (один из них уже принят в первом чтении) вызывают много вопросов: проекты внесены в Раду с нарушением регламента, противоречат Конституции, не учтены многочисленные поправки и замечания депутатов…

"Это законопроекты, которые внедряют коммерческую систему платной медицины", — заявил Кравченко, добавив, что это также "стремление перераспределить медицинскую субвенцию в ручном режиме".

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"Первый законопроект, о госгарантиях – это инструмент, а второй, который не приняли, провалили, и я благодарен депутатам – об изменениях в госбюджете. Это как раз те средства, которые хотят украсть", — сказал секретарь Национальной медицинской палаты.

Он напомнил, что медицинская субвенция составляет сейчас 80 миллиардов гривен, и "ее, как воздуха, ждут в регионах", поскольку субвенцией покрываются защищенные статьи (на 80% закрывается зарплата в учреждениях здравоохранения, оставшиеся 20% — это оплата энергоносителей, услуг ЖКХ, и небольшая часть – на оказание неотложной медпомощь).

Пока, по словам Кравченко, депутаты "схитрили": инструмкнт перераспределения средств вроде бы и создали, а самих средств не дали.

Он предположил, что «будет попытка переломать снова парламент, чтобы они на следующей сессии проголосовали законопроект 6327 во втором чтении и пакетом — изменения бюджета". Но, судя по настроениям нардепов, они не горят желанием сократить для себя срок политической жизни и будут всячески тянуть…

"Тактически это победа. Почему? Потому что в этом году эти 80 миллиардов гривен не украдут, и деньги все-таки придут в регионы", — сказал Кравченко.

Впрочем, миллиарды гривен "уходят" и сейчас. Так, по словам Кравченко, отмена санитарных норм и фактическая незаконная ликвидация санэпидслужбы (нет главного санитарного врача) связаны с закупками лекарств за границей.

"Мы знаем, что 4,5 миллиарда гривен на протяжении 2015-16 годов выведены за границу, руководство Минздрава вместе с правительством хотят вывести на эти закупки еще 6,5 миллиарда. Они нам рассказывают о том, что мы, таким образом, экономим средства для украинского народа, украинского бюджета. Но мы знаем, что деньги мы вывели, а лекарств мы не получили… "Экономия" этих средств ведет к тому, что люди умирают, просто они не получают соответствующую медицинскую помощь", — заявил Кравченко.

Он также отметил, что те лекарственные средства, которые все же попали в страну, оказались просроченными. Как они могли попасть на территорию Украины? По словам Кравченко, "только одним путем – у нас в стране отсутствовал государственный санитарный врач".

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"Украину просто превращают в фармацевтическую помойку", — резюмировал Кравченко.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране фактически давно нет бесплатной медицины. По ее словам, запланированная медицинская реформа предусматривает финансирование государством экстренной помощи и совместную оплату лечения. И.о. министра сообщила: "в законопроекте предусмотрено, что каждый год Кабмин будет определять, какие услуги будут предоставлены и каким является финансирование, чтобы оплачивать эти услуги".