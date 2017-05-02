Доступны ли доступные лекарства и лечат ли они?

РИА Новости Украина

Лекарства выписывать те, что есть, или те, что лечат.

М.М.Жванецкий.

Останови на улице подряд двадцать человек и спроси, мол, где тут у вас реимбурсация – ни один не ответит, будут вместе с вами головой крутить в поисках нужной вывески. Разве что наткнешься на заполошного чиновника из облздрава, да и тому проще сделать вид, что понятия не имеет об этой новации Кабмина, чем объяснить толком, пишет в статье Ефим Мармер.

А меж тем уже месяц прошел, как стартовал проект по реимбурсации (возмещению стоимости) препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы. Теперь более 13 млн человек имеют полное право претендовать на полное или частичное возмещение своих затрат на лекарства.

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"Первая мысль, которая приходит в голову рядовому больному украинцу: а с чего бы такая благотворительность от нашего дорогого правительства? Ответы – проще пургена. С нашей тотальной нищеты – это раз. Не за что гражданам лечиться, а помирать без лекарств они не хотят. Второе: победить фармакологическую мафию властям оказалось не по силам. А потому дешевле выделить полмиллиарда на реимбурсацию. Думаете, это большие деньги? Только для нас с вами!" — размышляет Мармер.

По данным экспертов, это меньше 1% от годового оборота на рынке лекарственных средств. Делим 500 млн грн на 13 млн больных и получаем, что в среднем на реимбурсацию для одного пациента запланировано около 38 грн в год. А теперь прикиньте, сколько вы тратите на лекарства не в год – в месяц! Другими словами, этот запас будет выработан в лучшем случае за квартал. И то только потому, что из 20 тыс. имеющихся в Украине аптек в проекте участвуют всего 2,7 тыс.

Как только эти 500 млн начнут таять, Кабмин наверняка попытается переложить поиски нужных средств на местные власти. Начнутся задержки с выплатой компенсаций поставщикам таблеток и пилюль, резко сократится перечень "доступных" лекарств в аптеках, и, конечно, буйным цветом расцветет выписка рецептов по блату. Картина знакомая, малоприятная и, увы, реальная…

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Уже сегодня поток желающих получить рецепт на бесплатные лекарства увеличивается. При острой нехватке участковых врачей их и без того огромная загрузка скоро станет просто непосильной.

Есть еще одна сторона этой проблемы – медицинско-этическая. Сами врачи оценивают список "доступных лекарств" от Минздрава как скудный и сомнительный. О некоторых препаратах отзываются еще более жестко – толченый мел.

"По идее, вся эта реимбурсация затеяна для нас с вами. Но лично я с паническим ужасом представляю, каково работающему человеку каждый месяц ходить к участковому врачу за рецептом, часами высиживать и выстаивать в коридоре. Замечу, речь идет о хронических болезнях, при которых одни и те же лекарства пьют годами, а то и десятилетиями. Голову даю на отрез, что скоро появится инструкция о регулярных проверках врачей. Так ли выписывают каждый месяц рецепты? Обоснованно ли? И будут нас каждый раз посылать на анализы, ЭКГ, УЗИ, и т. д., и т. п. И там мы тоже будем торчать в коридорах. И платить, платить, платить…", — прогнозирует Ефим Мармер.

Есть люди, и немало, для кого бесплатные лекарства – благо и даже спасение. И второе – что делать со всеми остальными гражданами, которые тоже хотят получать доступные лекарства? Для начала ввести наконец-то обещанные референтные цены. А то ведь в наших аптеках многие лекарства (те, что лечат) стоят в разы дороже, чем в соседних странах, резюмирует автор статьи.