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    Аналитика и комментарии

    Ликвидация СЭС: кем теперь пугать будут? Соцсети недоумевают

    (обновлено: )31410
    Правительство Украины приняло решение ликвидировать Госсанэпидслужбу. Среди украинцев такое решение вызвало немало вопросов и комментариев в соцсетях. Что же думают они по этому поводу?
    Митинг работников санэпидемслужбы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине еще на одну организацию станет меньше. Исчезнет пресловутая СЭС. Не так давно Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

    "Дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку на сегодня выполнение ее функций обеспечивают Минздрав, Гоструд и Госпродслужба", — отмечается в постановлении Кабмина.

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    А вот в украинском сегменте соцсетей с вопросом ликвидации СЭС разобрались далеко не все: "Да здравствуют эпидемии… чем больше народу вымрет тем лучше… я правильно понимаю политику партии…?"; "А я в недоумении. Разве Яценюк не ликвидировал службу еще раньше?".

    "А может кто-нибудь может пояснить это? СЭС хоть как-то пугали городские власти своими предписаниями… А что теперь?" — задают в сетях и такие вопросы.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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