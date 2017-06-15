Соцопрос: Украина в хаосе и упадке, но Майдана не будет... пока

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Внушительный эмоциональный всплеск, связанный с отменой визового режима между Украиной и странами Евросоюза, все же не помог вывести украинцев из затяжной депрессии. Тот факт, что гостеприимный Запад наконец открыл свои двери, конечно, не может не радовать, но когда у большинства нет средств на то, чтобы оплатить самое необходимое, вопрос евроинтеграции отходит на второй план.

Денег нет, но вы держитесь

Так, согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", только за последний год у в более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение. У 30% респондентов денежная ситуация, несмотря на радужные рапорты правительства, нисколько не изменилось. Хотя, есть и счастливчики — всего 6% опрошенных заявили о том, что в последний год почувствовали реальное улучшение.

Не удивительно, что количество тех, кто в последний год стал жить значительно хуже полностью совпадает с числом тех, кому не под силу оплачивать кабальные счета за жилищно-коммунальные услуги — таких людей тоже 60% из опрошенных. В то же время, 35% респондентов пока еще в состоянии идти на встречу власти и оплачивать завышенную коммуналку. Тем не менее, абсолютное большинство опрошенных, 97% респондентов, ощутили на себе в этом году повышение цен на потребительские товары и услуги.

Понятно, что отвечая на вопрос "Как бы вы охарактеризовали положение, в котором сегодня оказалась страна?" народ не стеснялся в своих оценках. Так, с тезисом, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса соглашаются 85% опрошенных, в состоянии развала — 75%. Гораздо меньше тех, кто более мягко характеризуют происходящее — 44% считают это состоянием изменений, а 21% считает, что Украина и вовсе проходит путь своего развития.

Кто виноват и что делать

Интересно, что при определении причин плачевного положения дел мнения опрашиваемых разделились. По мнению 65% опрошенных главной причиной того социально-экономического бедствия, в котором оказалась страна, является непрофессионализм и коррупция действующей власти. Вместе с тем, достаточно велико число тех, кто продолжая верить в парадигму, навязанную политиками убежден, что всему виной конфликт на Донбассе (54%) и "злочинная влада Януковича"(28%)

Стоит отметить, что если на Западной Украине главной причиной бедствий считают военные действия на Востоке и непрофессионализм "попередников", то на Юге и Востоке больше отмечают как раз коррупцию действующей власти, неспособность Верховной Рады принимать нужные законы, к также отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью.

Судя по данным опроса, общество уже созрело к кардинальным действиям. Так, по мнению 70% респондентов, сложившаяся в стране ситуация может привести к массовым общенациональным протестам, и почти 40% лично бы приняли в них участие.

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Пока не созрели

Тем не менее, в экспертной среде слабо верят в то, что даже при такой непростой ситуации в стране украинцы выйдут на очередной Майдан.

"Любой протест, который представляет что-то серьезное и угрожающее для власти, должен быть политически субъектен", — говорит директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Ведь даже если вспомнить режим Виктора Януковича, то его разорвал внутривластный конфликт, а не действия оппозиции, которая была, скорее, декорацией протеста. Да, народное, общественное недовольство, конечно, имело место, но ключевую роль тогда сыграло недовольство Запада и отечественного олигархического кооператива. Любая власть разрушается изнутри, пока мы этого не наблюдаем, так что в Украине еще не сложились условия для протеста", — резюмирует эксперт.