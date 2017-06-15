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    Аналитика и комментарии

    Соцопрос: Украина в хаосе и упадке, но Майдана не будет... пока

    (обновлено: )24111
    Несмотря на то, что жизнью в стране и действиями власти недовольно подавляющее большинство населения, украинцы пока не готовы к решительным протестным действиям.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Внушительный эмоциональный всплеск, связанный с отменой визового режима между Украиной и странами Евросоюза, все же не помог вывести украинцев из затяжной депрессии. Тот факт, что гостеприимный Запад наконец открыл свои двери, конечно, не может не радовать, но когда у большинства нет средств на то, чтобы оплатить самое необходимое, вопрос евроинтеграции отходит на второй план.

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    Так, согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", только за последний год у в более 60% опрошенных ухудшилось материальное положение. У 30% респондентов денежная ситуация, несмотря на радужные рапорты правительства, нисколько не изменилось. Хотя, есть и счастливчики — всего 6% опрошенных заявили о том, что в последний год почувствовали реальное улучшение.

    Не удивительно, что количество тех, кто в последний год стал жить значительно хуже полностью совпадает с числом тех, кому не под силу оплачивать кабальные счета за жилищно-коммунальные услуги — таких людей тоже 60% из опрошенных. В то же время, 35% респондентов пока еще в состоянии идти на встречу власти и оплачивать завышенную коммуналку. Тем не менее, абсолютное большинство опрошенных, 97% респондентов, ощутили на себе в этом году повышение цен на потребительские товары и услуги.

    Понятно, что отвечая на вопрос "Как бы вы охарактеризовали положение, в котором сегодня оказалась страна?" народ не стеснялся в своих оценках. Так, с тезисом, что Украина сегодня находится в состоянии хаоса соглашаются 85% опрошенных, в состоянии развала — 75%. Гораздо меньше тех, кто более мягко характеризуют происходящее — 44% считают это состоянием изменений, а 21% считает, что Украина и вовсе проходит путь своего развития.

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    Интересно, что при определении причин плачевного положения дел мнения опрашиваемых разделились. По мнению 65% опрошенных главной причиной того социально-экономического бедствия, в котором оказалась страна, является непрофессионализм и коррупция действующей власти. Вместе с тем, достаточно велико число тех, кто продолжая верить в парадигму, навязанную политиками убежден, что всему виной конфликт на Донбассе (54%) и "злочинная влада Януковича"(28%)

    Стоит отметить, что если на Западной Украине главной причиной бедствий считают военные действия на Востоке и непрофессионализм "попередников", то на Юге и Востоке больше отмечают как раз коррупцию действующей власти, неспособность Верховной Рады принимать нужные законы, к также отсутствие политического компромисса между оппозицией и властью.

    Судя по данным опроса, общество уже созрело к кардинальным действиям. Так, по мнению 70% респондентов, сложившаяся в стране ситуация может привести к массовым общенациональным протестам, и почти 40% лично бы приняли в них участие.

    Юрий Гаврилечко
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    Пока не созрели 

    Тем не менее, в экспертной среде слабо верят в то, что даже при такой непростой ситуации в стране украинцы выйдут на очередной Майдан.

    "Любой протест, который представляет что-то серьезное и угрожающее для власти, должен быть политически субъектен", — говорит директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "Ведь даже если вспомнить режим Виктора Януковича, то его разорвал внутривластный конфликт, а не действия оппозиции, которая была, скорее, декорацией протеста. Да, народное, общественное недовольство, конечно, имело место, но ключевую роль тогда сыграло недовольство Запада и отечественного олигархического кооператива. Любая власть разрушается изнутри, пока мы этого не наблюдаем, так что в Украине еще не сложились условия для протеста", — резюмирует эксперт.

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