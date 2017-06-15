Политтехнолог: власть научилась гасить протестные настроения в обществе

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Протестные настроения среди украинцев снова растут. Об этом свидетельствуют данные опроса, который в мае провела социологическая группа "Рейтинг".

До 70% опрошенных считают, что ситуация в Украине может привести к массовым общенациональным протестам. Не считает так лишь 21% украинцев. А каждый десятый не определился с ответом.

Почти 40% опрошенных сказали, что лично приняли бы участие в протестах, если бы они начались в ближайшее время, половина опрошенных – не принимали бы участия, каждый десятый – не определился. При этом больше всего готовы принимать участие в акциях протеста жители Запада страны, а также избиратели "Самопомочи", Радикальной партии и партии "За життя".

Почему растут протестные настроения украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

Что бы вы сказали о таком росте протестных настроений? Какие выводы можно сделать?

– Во-первых, я бы не стал преувеличивать. В принципе, готовность к протестным настроениям фиксировалась и раньше. Давайте вспомним попытку плана "Шатун", о чем говорили год назад очень активно. Также фиксировались слухи о третьем Майдане и т.д.

Я очень скептически отношусь к перспективе третьего Майдана, к перспективе нарастания протестной войны. Протесты имеют либо узкосоциальный характер, там, афганцы, чернобыльцы, учителя, профсоюзы и т.д., либо они имеют, как правило, искусственный, бутафорный характер, когда мы говорим о проплаченных акциях часового содержания, где всем понятно, что люди выходят с плакатами ради заработка.

Такое явление также есть, оно присутствует в политическом поле Украины.

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Если говорить более серьезно, в плане, какие причины объективные, тут как бы спору нет, потому что за чертой бедности находится значительное количество населения, даже переходящее порог половины населения, перспективы для развития страны власть, кроме как безвиз… По большому счету, объективные причины для протеста присутствуют. Это и обнищание, это и динамика цен, это высокий рост коммунальных тарифов и т.д., то есть это то, что касается личных бюджетов и касается, собственно, перспектив.

Но я хочу обратить ваше внимание на такую очень важную историко-социологическую динамику, когда не обнищание и острая нужда приводит к отдельным протестам, а когда забирают перспективу, в которой человек уже успел почувствовать и побыть, собственно, как это было, например, в 2004 году.

На этапе роста, экономического роста Оранжевая революция случилась тогда, когда страна, в принципе, очень плохо развивалась, когда, в среднем, 2-3% в год роста ВВП. То же самое в 2013 году. Несмотря на кредитный кризис в 2008-2010 году, страна вошла в относительную стабилизацию в 2010-2013, и нельзя сказать, что положение большинства граждан было ухудшено.

Нет, скорее, наоборот, курс валют — по восемь доллар в отношении к гривне и т.д. И когда, скажем так, определенная часть массы эволюционировала к тому, чтобы представлять себя в будущем ЕС, эту перспективу забрали, и случился эксцесс, который перерос в более серьезное, кровавое столкновение, которое мы все видели. Поэтому сейчас таких оснований, как были в 2004 или в конце 2013 года, нет. Есть только необходимые условия, которые могут привести к нарастанию напряжения.

То есть кто-то может использовать эти условия и это состояние?

– Разве что только в узкопартийных, узкоизбирательных электоральных интересах для демонстрации своей работы, формирования позиционирования и для того, чтобы показать свое присутствие в информпространстве.

Как может действовать власть, зная о таких протестные настроениях, даже несмотря на то, что эти протесты невозможны?

– Если всегда для бывших украинских президентов и для бывшей украинской власти это была проблема №1, в принципе, власть не справлялась: ни Янукович, ни Ющенко, ни Кучма, по большому счету, не знали, как обходиться с протестами, то нынешняя украинская власть в лице Порошенко, к примеру, Гройсмана, спикера Парубия и всех центров олигархов, которые вокруг них формируются, конечно же, они более изощренно подходят к этому вопросу.

Сейчас запускаются разные стратегии информационные, которые позволяют обществу, иногда очень удачно… даже отвлекают общество от злободневных, серьезных проблем.

Второй момент. Власть пытается повестку дня сформировать ту, которая не является перспективой для каждого гражданина, которая не может позволить эффективное участие людей в политике. Ведь чего боится украинская власть? Она больше всего боится, когда граждане будут непосредственными соучастниками политических процессов. Это будет означать ее конец, по большому счету до выборов, если мы говорим.

При такой социологии перевыборы возможны?

– Знаете, любимый вопрос большинства, и все граждане любят смотреть ответ на эти вопросы и соизмерять. Скорее да, чем нет. Потому что Порошенко понимает, как, наверное, основные участники коалиционных партий, депутатов, понимает, что если это не пройдет раньше, то позже, я имею в виду 2019 год, это может иметь крайне неконтролируемые последствия с возможностью прихода тех правящих групп в будущем, которые не состыкуются с нынешней конструкцией власти.

Поэтому выгоднее всего украинской власти, безусловно, провести выборы этой осенью. Мало того, выгодней для украинской власти совместить и президентскую, и парламентскую кампанию, потому что это дешевле, это перспективнее с точки зрения вырисовывания и обстройки нужного результата.

Ранее директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий в эфире "ГС" прокомментировал низкие рейтинги доверия к политикам и заявил, что в цивилизованных странах при таком уровне доверия уже бы были приняты политические решения.

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Также психолог Вадим Васютинский заявил в эфире "ГС", что нынешней власти не удалось изменить многолетнюю тенденцию всеобщего недоверия украинцев, а явный и общепризнанный лидер так и не появился.