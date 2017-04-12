Терпение на пределе. В Киевской области люди протестуют уже на рельсах

Из открытых источников

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Терпение лопнуло

Во вторник около 6:00 утра жители Барышевки устроили акцию протеста — легли на рельсы, требуя увеличить количество электричек в столицу.

Как рассказал спикер ГУ НП в Киевской области Николай Жукович, около ста человек перекрыли движение на железной дороге с требованиям увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев.

"Перекрыли движение сначала 20 человек, это местные жители с Барышевского района, а уже к ним присоединились другие, сейчас там около ста человек", — сообщил он.

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С началом весны на многих пригородных направлениях в Киевской области сократилось количество вагонов на электричках. Коснулись данные изменения и электрички которая ходит через Барышевку в Киев. Раньше в ней было 10 вагонов, а теперь пускают 6-8, жалуются пассажиры.

Сейчас начался активный дачный сезон, что естественно увеличило пассажиропоток в электропоездах. По словам пассажиров, они едут чуть ли не на головах. Многие вообще не могут залезть в вагоны.

Из-за перекрытия путей из графика выбились три поезда "Интерсити" и пять пригородных электропоездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Возмущенные пассажиры поездов жаловались в соцсетях, что стоят в поле под Борисполем и не знают, когда тронутся с места.

В результате произошла задержка в движении скоростных "Интерсити+" №712 Киев — Константиновка (2 ч. 2 мин.), №722 Харьков — Киев (1 ч. 40 мин.), №125 Константиновка — Киев (1 ч. 15 мин.) и пригородных №6802 Киев — Гребенка (2 ч. 54 мин.), №6805 Гребенка — Дарница (2 ч. 32 мин.), №6807 Гребенка — Киев-Волынский (1 ч. 40 мин.), №6880 Караваевы Дачи — Яготин (2 ч. 23 мин.).

В полиции рассказали, что проводят переговоры с протестующими, спустя два с половиной часа движение удалось восстановить.

"Уже сообщили Укрзализныцю, руководителей, а также Юго-Западную железную дорогу, руководителей, чтобы они туда ехали и с ними продолжили переговоры", — добавил пресс-секретарь полиции Киевской области.

Перевели стрелки

Не заставила себя долго ждать и реакция "Укрзализныци". Однако в ведомстве обвинили маршрутчиков в бунте пассажиров и остановке поездов под Киевом.

Сообщается, что в Киевской области продолжается забастовка автоперевозчиков, не согласных с тем, что областная администрация заставляет их снизить тарифы на перевозки.

Напомним, 5 апреля в ходе акции даже произошла потасовка с правоохранителями. Протестующие пытались установить палатку под административным зданием, а правоохранители препятствовали ее установке, в результате чего началась драка.

"…причиной для незаконного препятствования движения стало недоразумение между Киевской обладминистрацией и местным автоперевозчиком по повышению тарифов на автоперевозки. Сегодня водители маршрутных такси частично не вышли в рейсы. Все пассажиры маршрутных такси перешли на железнодорожную станцию, пытаясь выехать в час пик пригородным электропоездом Яготин — Киев. Однако, из-за чрезмерного количества желающих сесть в поезд он не смог всех вместить. Из-за этого возмущенные люди окружили поезд, вышли на пути, тем самым заблокировали его движение", — заявили в УЗ.

В ведомстве пообещали рассмотреть возможность увеличения количества вагонов на данных направлениях.

По материалам открытых источников интернет