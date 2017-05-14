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    Гольдарб: кадровое управление церковью могут передать в руки чиновников

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    Разобщать и стравливать людей – государственная политика нынешней власти. Об этом говорят украинские эксперты, обсуждая намерение Рады вернуться к "церковным" законопроектам. Насколько велика вероятность крупного религиозного конфликта в стране?
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Раде решили опять вернуться скандальным законопроектам на религиозную тематику. По данным издания "Страна", на следующей неделе, 18 мая, в Верховной Раде на запланировано рассмотрение сразу двух "церковных" законопроектов: №4511 и №4128.

    Документ под номером 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором" предполагает, что назначать митрополитов и епископов такие религиозные организации смогут только по согласованию с органами власти, пишет издание. 

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    Особо выделяется такая статья данного закона: если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центрами в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще запретить их деятельность на территории Украины, пишут авторы статьи.

    Главное научно-экспертное управление Аппарата ВР уже вынесло свой вердикт и предлагает отклонить данный законопроект, как нарушающий Конституцию и действующие в Украине законы, утверждает издание. Аналогичные выводы касаются и второго законопроекта, который также в четверг поставят на рассмотрение в сессионный зал – № 4128, пишут журналисты "Страны". 

    "Документ предлагает внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин "самоидентификация" и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению, которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям", — говорится в статье.

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    По мнению руководителя общественной организации "Публичный аудит", экс-работника прокуратуры Максима Гольдарба: "разобщать и стравливать людей – государственная политика нынешней власти". Об этом эксперт написал на своей страничке в Facebook. 

    "Язык, Великая Отечественная Война, разрушение памятников, переименование городов, даже 8 Марта – по всему прошлись. До страшных массовых противостояний все-таки дело не доходило – людям удается сохранять мудрость и выдержку. Однако теперь власть решила (чтобы уж точно не прогадать) ударить по самой болезненной и уязвимой точке в любые времена – ВЕРЕ. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Так, сейчас на рассмотрение ВР хотят подать сразу два "антицерковных" законопроекта: первый позволит фактически захватывать храмы (под официальной вывеской "изменения религиозного подчинения"), второй передает кадровое управление церковью в руки чиновников.

    Для того чтобы скрыть свои злодеяния и удержаться на Печерских холмах власти, по-видимому, нужно развязать в Украине действительно полномасштабную войну – ведь религиозные войны самые страшные и кровавые. Европа, к которой мы так рьяно стремимся, прошла все это еще в Средневековье и забыла, как страшный сон, потеряв целые столетия и десятки миллионов человеческих жизней.

    "Наши" же решили, что могут себе позволить в 21 веке принимать средневековые законы! Как Вам Варфоломеевская ночь в Киеве? Нереально?! Если подобные законы примут – более чем", - пишет Максим Гольдарб.

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