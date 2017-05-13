В Киеве думали-гадали, как развенчать миф о "Великой Победе"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

До единства Украине далеко, это в очередной раз показали события 9 мая, когда столкнулись (иной раз — врукопашную) приверженцы разных "трактовок" истории. Официальный Киев делает выводы. Печально, но пришедшая в результате Майдана украинская власть меньше всего озабочена укреплением единства страны. Какое уж тут единство, когда по-прежнему говорят пушки в зоне АТО (и сам этот конфликт вырос из нетерпимости одной части Украины к другой)… Поэтому выводы делаются вполне определенные.

"Мифы" или правда?

Пока "активисты" размахивают гранатометами и бросают дымовые шашки в участников шествия в День Победы, а власть проводит репрессии против участников марша "Бессмертный полк", интеллектуалы раздумывают над тем, как бы заставить украинцев вообще забыть о Победе, объявить ее "советским мифом".

А "советские" или даже "кремлёвские" мифы о Второй мировой войне работают на Россию, развенчать их — задача укрепления национальной безопасности Украины. Об этом, в частности, говорили на заседании "круглого стола" в Киеве, организованном Национальным институтом стратегических исследований (НИСИ).

По словам замдиректора НИСИ Василия Яблонского, тема (развенчания "кремлевских мифов" — Ред.) более чем актуальная и важная, особенно с учетом недавних событий в РФ, на Украине и в других странах (9 мая — Ред).

Яблонский отметил, что на Украине в отношении к событиям Второй мировой войны бросаются из крайности в крайность. Так, "одна часть (украинцев — Ред.) поддерживает российскую версию событий, российскую интерпретацию Второй мировой войны", но есть другая крайность, когда Вторую мировую предлагают вообще не считать одним из центральных событий украинской истории ХХ века. Истина, наверное, где-то посередине, предположил эксперт.

Он коснулся истории государственных праздников в Российском государстве (напомнив, что Украина несколько веков являлась его составной частью). По мнению Яблонского, в начале 2000-х в России будто бы поняли, что "удержание власти Путиным и его окружением старыми тоталитарными методами" — проблематично, и тогда упор сделали на идеологию.

Впрочем, полагает Яблонский, в настоящее время "у диктатуры Путина четкой идеологии нет, а есть религия, и эта религия — война (Великая Отечественная — Ред.) и культ войны".

По мнению замдиректора НИСИ, в России "есть миф о Победе", и он "постоянно должен "подживляться" маленькими победами над фашизмом".

"Последние три года этим фашизмом… являются украинцы или "хунта" украинская", — сообщил Яблонский. Он добавил, что за 25 лет во многих постсоветских республиках историю уже не воспринимают в черно-белых тонах: "наши — немцы", а начинают видеть "национальные особенности" (что ж, на Украине мы видим это во всей "красе" — Авт.).

Поэтому проводимую во многих странах акцию "Бессмертный полк" украинский эксперт расценивает как "последний шанс для империи" в попытке восстановиться…

Какая была разведка

Старший научный сотрудник НИСИ Владимир Поливода оспорил "миф о том, что украинцы — это такая… не основная сила (в войне — Ред.) была".

Он напомнил об известном высказывании Владимира Путина в 2010 году ("мы все равно бы победили") и процитировал почти полностью знаменитый тост Иосифа Сталина в 1945 году — "за русский народ".

Эксперт усмотрел в этом "перечеркивание" вклада украинцев в общую победу — "не только на поле боя, но и в тылу у врага, где действовали 180 тысяч украинских партизан".

"По приблизительным подсчетам, украинский народ дал Красной Армии более 6 миллионов бойцов, каждый второй из них погиб, а каждый второй из тех, кто остался жив, стал инвалидом", — напомнил Поливода. Однако, отметим, этого в России никто и не отрицает, как раз официальный Киев об этих цифрах пытается забыть…

УПА и узбеки

Забыть сразу не получается. Принимавший участие в работе "круглого стола" советник главы Службы внешней разведки Украины Александр Скрипник, рассказывая об участии украинцев в сражениях на "тайном фронте", отметил, что, как ни крути, в годы войны действовала именно советская разведка, а не украинская или армянская. В то же время, по его словам, Россия в шеститомной "Истории российской внешней разведки" склонна "присвоить" все заслуги…

Скрипник рассказал о результатах своих архивных изысканий: УПА, по его словам, была силой отчасти интернациональной, в ее рядах были чечены, ингуши, итальянцы, азербайджанцы, была даже "сотня, сформированная из военнопленных узбеков". И зачитал листовку УПА 1943 года, обращенную к русскому народу (и написанную на русском языке), отметив, что текст написан "без высокомерия, ни одного плохого слова в адрес россиян".

Советник главы СВРУ добавил, что на то время руководство УПА "отказалось от ярко выраженной антироссийской политики", но признал: позднее произошла некоторая трансформация позиции…

День Победы. "Что делать с этим днём?"

Подобные "трансформации" наблюдаются и теперь. По словам одного из участников "круглого стола", День Победы является "одним из элементов гибридной войны" (ведущейся, по его мнению, против Украины — Ред.), потому нынешнему украинскому руководству нужно будет принимать решение: "что делать с этим днем".

Да эта власть уже все решила… Впрочем, выступающий предупредил об опасности следования по пути простых запретов: сегодня структуры, организующие празднование Дня Победы, всем видны, а запретами их только "загонят в подполье".

С этим не согласился Василий Яблонский, отметивший, что структуры эти (а именно — ветеранские организации) нужно прекратить финансировать из бюджеты, и тогда "вопрос отпадет сам собой".

"Привет от Путина"

В целом можно сделать вывод: нынешнюю власть очень сильно беспокоит тот факт, что граждане Украины, в большинстве своем, чтят память о павших в Великой Отечественной войне и помнят, что Победа была одержана общими усилиями всех народов бывшего Советского Союза.

Это именно факт, и его подтверждает, к примеру, сюжет украинского журналиста, который выдавал себя в Киеве 9 мая за корреспондента российского телеканала (вот такая теперь "журналистика"! — Авт.). В ответ на провокационный вопрос, "что сподвигло выйти на марш Путина", от доверчивой киевлянки прозвучало: "Я отозвалась на призыв своей совести…".

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А в ответ на фразу "Путин вам передает привет…" участники марша отвечали: "Фашизм не пройдет!"…

Что ж, граждане еще много увидят всякого "интересного", наблюдая за усилиями украинской власти, направленными на развенчание "мифов" и создание новой, "правильной" истории.

Пока эти усилия только углубили и без того глубокий раскол в украинском обществе.

Но, как говорится, вода камень точит. Напомним, ранее известный украинский историк и публицист Александр Каревин заявил, что в сегодняшней Украине нет никакой свободы мнений, навязывается только одна — официальная — точка зрения на исторические события.

По его словам, в стране проводится "политика охаивания нашей истории, в том числе, истории ВОВ, оплёвывания памяти павших, унижения ещё живущих ветеранов". А под предлогом "борьбы с мифами" идет извращение прошлого…

Историк предостерёг: если ничего не изменится, то через какое-то время "институт нацпамяти добьется своего", Великая Отечественная война будет забыта.