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    Общество

    В Одессе задержаны мужчины за флаг с орденом ВОВ

    Тема:

    Украина, 8 и 9 мая: победа или примирение? (69)

    (обновлено: )52808
    Сообщается, что на мужчин открыто уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической символики.
    В Одессе задержан мужчина с коммунистическим флагом
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе патрульные полицейские задержали двоих мужчин, которые нарушили запрет на публичное использование коммунистической символики, сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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    Мужчины ездили по городу на автомобиле иностранной регистрации, на котором был установлен флаг с коммунистической символикой.

    "На белом фоне флага изображена красная звезда, а также серп и молот. Злоумышленников задержали и доставили в Хмельницкий отдел полиции. Туда же доставили и авто, на котором они передвигались", — цитирует УНИАН Форостяка.

    По данному факту открыто уголовное производство по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве прошел парад флагов памяти и примирения, в ходе которого ветераны Второй мировой войны, участники АТО, школьники и студенты одновременно установили на склонах Днепра 72 флага Украины.

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