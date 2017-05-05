наверх
05.05.201714:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Извращенцы налево, другие направо. Об инициативе создать списки педофилов

    Тема:

    Криминальная Украина: беспредел и насилие (27)

    (обновлено: )14101
    В МВД появилась идея — составить списки педофилов, чтобы каждый украинец мог проверить, не проживает ли по соседству извращенец. Некоторые депутаты уже подхватили это начинание, но с реализацией предложения могут возникнуть проблемы.
    Наручники
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Начальник полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook решил изложить точку зрения граждан о том, стоит или нет составлять списки украинских педофилов, так как, по его мнению, тюремный срок не останавливает этих подонков. Он предлагает это сделать по примеру США.

    МВД и педофилы

    Как отметил Аброськин, за последние несколько месяцев на Донбассе произошли уже два громких события с изнасилованием детей. Недавняя история в Бахмутском районе, когда в течение года 24-летний отчим насиловал 13-летнюю девочку, и ставшая достоянием общественности в апреле история из Мариуполя — факт изнасилования 11-летнего ребенка трижды судимым за подобные преступления. 

    Жестокое убийство девочки в Энергодаре. Полиция раскрыла детали ЧП. Видео
    ГУ НП в Запорожской области/Youtube
    Жестокое убийство девочки в Энергодаре. Полиция раскрыла детали ЧП

    "Так, в обоих случаях полиция Донетчины оперативно задержала педофилов, которых ждет суровое наказание. Но это уже было после трагедии, а хотелось бы предотвратить такую беду. Тюремный срок не останавливает этих подонков. Это могу утверждать, основываясь на своем многолетнем опыте работы в уголовном розыске и неоднократных раскрытиях половых преступлений против детей… Пожизненного срока, как и казни, за половые преступления в отношении малолетних детей не предусмотрено. И есть вероятность, что насильник вернется к своему "занятию" снова после освобождения. Совершил надругательство над ребенком, получил наказание, отсидел, вышел на свободу и вновь продолжает совершать аналогичные преступления. Мариупольская трагедия в апреле тому подтверждение", — сообщает глава полиции Донецкого региона. 

    Как отметил Аброськин, интересен опыт США. На официальном сайте Министерства юстиции США любого предполагаемого педофила можно проверить по имени и фамилии. Там откроется список всех лиц с запрашиваемым именем по всем штатам и населенным пунктам. Каждое лицо "сопровождается" ссылкой на полную информацию о преступлениях, физических данных, фотографиях и псевдонимах. А в базе ФБР США можно найти сексуальных преступников по территориальному признаку — не зная имени и фамилии. Этой возможностью пользуются американские родители, например, при выборе места жительства (накануне переезда), чтобы узнать, живет ли по соседству преступник, который вышел на свободу. Такая "публичность" и загоняет в угол как потенциальных преступников, так и отбывших наказания педофилов. 

    Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом: работа полиции
    kv.npu.gov.ua
    Криминал минус полиция. В Украине резко вырос спрос на охранные услуги

    Существование подобных баз данных стало возможным благодаря принятому в 1996 году в Штатах "Закону Меган". Megan's Law — федеральный закон и негласное наименование последующих законов США, которые обязывают правоохранительные органы предоставить открытый доступ общественности к сведениям базы данных о находящихся на учете лиц, совершивших половые преступления.

    "Пока не рассмотрим возможность принятия аналогичного закона в Украине, до тех пор мы будем продолжать бежать, чтобы догнать поезд, что увозит наших детей в неизвестность, а разные извращенцы будут свободно жить и совершать свои страшные преступления. Люди действительно должны знать, рядом с какими подонками они проживают. Одной тюрьмой этот вопрос не решить. Буду обращаться к нашим народным депутатам с предложением рассмотреть возможность принятия аналогичного закона по сути. Готов принять активное участие в разработке такого нормативного акта. Только придание публичности сможет сдержать этих подонков, а не любая химическая кастрация и тюрьма", - уверен Аброськин. 

    Обречена на провал

    За эту идею тут же ухватился нардеп Мустафа Найем, сообщив, что если министерство инициирует, то он готов принять участие в разработке и внесении соответствующего законопроекта. 

    "Если нет, займемся сами и согласуем. Спасибо за идею", — отметил нардеп Найем.

    А вот адвокаты считают эту идею утопической и не своевременной.

    Наручники
    УНИАН
    Реформа криминалитета - апгрейд преступлений 90-х

    "В системе МВД существует база лиц ранее судимых или задержанных за разные правонарушения или преступления. Но каким образом без решения суда, который установил, что такой-то совершил преступление в отношении несовершеннолетних, выносить на всеобщее обозрение данные об этом человеке, не представляю. И кто будет попадать в эти списки, оппоненты Народного фронта или бывшие соратники Януковича. Надо бы поинтересоваться у Аброськина, что он подразумевает под понятием "педофилия". Ведь если человек был осужден, отбыл наказание, то судимость у него считается погашенной, он только навсегда остается в базах МВД, и разглашение данных об этом гражданине — это нарушение конституционных прав и Европейской конвенции о защите прав и свобод человека", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

    Для того что бы принимать законопроект о реестре педофилов придется вносить правки в Конституцию Украины и Уголовный кодекс — статью о погашенной судимости. 

    "На мой взгляд, подобная инициатива, как и другие инициируемые этой властью, абсолютно бездумные и нарушающие права и свободы граждан", — резюмирует Кравец. 

    Читайте также: Виктор Суслов: Украина идет к деградации и тотальной нищете

    Многие уверены, что сегодня это не самый актуальный и необходимый вопрос. Так как граждан Украины больше всего беспокоит растущее количество краж, ДТП с пострадавшими, уличная преступность и бездействие полиции, которая все никак не начнет работать в полную силу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Самолет. Архивное фото
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Актриса Екатерина Варнава
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка