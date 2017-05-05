Извращенцы налево, другие направо. Об инициативе создать списки педофилов

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Начальник полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook решил изложить точку зрения граждан о том, стоит или нет составлять списки украинских педофилов, так как, по его мнению, тюремный срок не останавливает этих подонков. Он предлагает это сделать по примеру США.

МВД и педофилы

Как отметил Аброськин, за последние несколько месяцев на Донбассе произошли уже два громких события с изнасилованием детей. Недавняя история в Бахмутском районе, когда в течение года 24-летний отчим насиловал 13-летнюю девочку, и ставшая достоянием общественности в апреле история из Мариуполя — факт изнасилования 11-летнего ребенка трижды судимым за подобные преступления.

"Так, в обоих случаях полиция Донетчины оперативно задержала педофилов, которых ждет суровое наказание. Но это уже было после трагедии, а хотелось бы предотвратить такую беду. Тюремный срок не останавливает этих подонков. Это могу утверждать, основываясь на своем многолетнем опыте работы в уголовном розыске и неоднократных раскрытиях половых преступлений против детей… Пожизненного срока, как и казни, за половые преступления в отношении малолетних детей не предусмотрено. И есть вероятность, что насильник вернется к своему "занятию" снова после освобождения. Совершил надругательство над ребенком, получил наказание, отсидел, вышел на свободу и вновь продолжает совершать аналогичные преступления. Мариупольская трагедия в апреле тому подтверждение", — сообщает глава полиции Донецкого региона.

Как отметил Аброськин, интересен опыт США. На официальном сайте Министерства юстиции США любого предполагаемого педофила можно проверить по имени и фамилии. Там откроется список всех лиц с запрашиваемым именем по всем штатам и населенным пунктам. Каждое лицо "сопровождается" ссылкой на полную информацию о преступлениях, физических данных, фотографиях и псевдонимах. А в базе ФБР США можно найти сексуальных преступников по территориальному признаку — не зная имени и фамилии. Этой возможностью пользуются американские родители, например, при выборе места жительства (накануне переезда), чтобы узнать, живет ли по соседству преступник, который вышел на свободу. Такая "публичность" и загоняет в угол как потенциальных преступников, так и отбывших наказания педофилов.

Существование подобных баз данных стало возможным благодаря принятому в 1996 году в Штатах "Закону Меган". Megan's Law — федеральный закон и негласное наименование последующих законов США, которые обязывают правоохранительные органы предоставить открытый доступ общественности к сведениям базы данных о находящихся на учете лиц, совершивших половые преступления.

"Пока не рассмотрим возможность принятия аналогичного закона в Украине, до тех пор мы будем продолжать бежать, чтобы догнать поезд, что увозит наших детей в неизвестность, а разные извращенцы будут свободно жить и совершать свои страшные преступления. Люди действительно должны знать, рядом с какими подонками они проживают. Одной тюрьмой этот вопрос не решить. Буду обращаться к нашим народным депутатам с предложением рассмотреть возможность принятия аналогичного закона по сути. Готов принять активное участие в разработке такого нормативного акта. Только придание публичности сможет сдержать этих подонков, а не любая химическая кастрация и тюрьма", - уверен Аброськин.

Обречена на провал

За эту идею тут же ухватился нардеп Мустафа Найем, сообщив, что если министерство инициирует, то он готов принять участие в разработке и внесении соответствующего законопроекта.

"Если нет, займемся сами и согласуем. Спасибо за идею", — отметил нардеп Найем.

А вот адвокаты считают эту идею утопической и не своевременной.

"В системе МВД существует база лиц ранее судимых или задержанных за разные правонарушения или преступления. Но каким образом без решения суда, который установил, что такой-то совершил преступление в отношении несовершеннолетних, выносить на всеобщее обозрение данные об этом человеке, не представляю. И кто будет попадать в эти списки, оппоненты Народного фронта или бывшие соратники Януковича. Надо бы поинтересоваться у Аброськина, что он подразумевает под понятием "педофилия". Ведь если человек был осужден, отбыл наказание, то судимость у него считается погашенной, он только навсегда остается в базах МВД, и разглашение данных об этом гражданине — это нарушение конституционных прав и Европейской конвенции о защите прав и свобод человека", — отмечает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Для того что бы принимать законопроект о реестре педофилов придется вносить правки в Конституцию Украины и Уголовный кодекс — статью о погашенной судимости.

"На мой взгляд, подобная инициатива, как и другие инициируемые этой властью, абсолютно бездумные и нарушающие права и свободы граждан", — резюмирует Кравец.

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Многие уверены, что сегодня это не самый актуальный и необходимый вопрос. Так как граждан Украины больше всего беспокоит растущее количество краж, ДТП с пострадавшими, уличная преступность и бездействие полиции, которая все никак не начнет работать в полную силу.