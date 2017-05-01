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    Жестокое убийство девочки в Энергодаре. Полиция раскрыла детали ЧП

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    Правоохранители задержали женщину, которая выбросила свою 12-летнюю дочь из окна в Энергодаре, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Запорожской области.
    ГУ НП в Запорожской области/Youtube

    Начальник Управления внутренних дел Запорожской области Олег Золотоноша сообщил, что трагедия произошла 30 апреля в Энергодаре: 12-летнюю девочку выкинули с 9 этажа многоэтажки, ребенок скончался от полученных травм.

    В преступлении подозревают ее 45-летнюю мать, она задержана.

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    По словам самой женщины, она вынашивала планы суицида и страдала бессонницей. Она решила, что после ее смерти несовершеннолетняя дочь станет обузой мужу и старшей сестре, поэтому решила от нее избавиться.

    По данным СМИ, женщина работает в местной школе.

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