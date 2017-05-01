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    Происшествия

    В Энергодаре мать выбросила из окна девятого этажа 12-летнюю девочку

    (обновлено: )7201
    По информации полиции, подозреваемая задержана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Энергодаре в Запорожской области, 30 апреля в 14:50 женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась, сообщает сайт Нацполиции в Запорожской области.

    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа. Видео
    Канал ГУ НП Киева на Youtube
    На месте трагедии в Киеве, где мать выбросила ребенка с 7 этажа

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    "Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий жительницу Энергодара 1972 года удалось задержать в районе местного парка. Сейчас женщина задержана согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама. Происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12.

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