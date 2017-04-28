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    Общество

    В Одессе задержали педофилов, растлевавших девочку в соцсети

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    По данным полиции, зная, что девочке 11 лет, в переписке двое одесситов, 1986 и 1998 годов рождения, вели с ней "циничные разговоры на интимные темы, рассказывали откровенные и натуралистические сексуальные истории".
    Наручники
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе двух мужчин, которые совершили развратные действия в отношении 11-летней девочки посредством социальной сети в интернете, сообщает пресс-служба областной полиции.

    В полицию обратилась мать несовершеннолетней, которая обнаружила в телефоне дочери переписку с неизвестными мужчинами, "содержащую циничную и откровенную информацию сексуального характера". Правоохранители начали уголовное производство. В ходе следственно-оперативных мероприятий он вышли на след растлителей: ими оказались двое одесситов, 1986 и 1998 годов рождения.

    Наручники
    УНИАН
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    "Заведомо зная, что девочке всего 11 лет, в интернет-переписке они вели с ней циничные разговоры на интимные темы, рассказывали откровенные и натуралистические сексуальные истории, используя при этом изображение и видео порнографического характера. Кроме того, развращая малолетнюю, подозреваемые заставляли ее делать и пересылать им откровенные фото с ее участием", — сказано в сообщении.

    Виртуальное общение продолжалось несколько недель, после чего мужчины начали склонять несовершеннолетнюю к реальной встрече. На нее девочка пришла в сопровождении правоохранителей.

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    Злоумышленникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 156 ч. 2 (развращение несовершеннолетних) и ст. 301 ч. 3 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

    В феврале Главное управление Нацполиции Ровненской области сообщило, что в городе Здолбунов был задержан 22-летний подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки.

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