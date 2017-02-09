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    В Ровенской области мужчина изнасиловал пятиклассницу

    (обновлено: )28504
    В полиции сообщили, что преступник проследил за девочкой, когда она возвращалась со школы. Мужчина, угрожая школьнице разбитой бутылкой, вступил с ней в половые отношения неестественным способом.
    На месте изнасилования пятиклассницы в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В городе Здолбунов Ровненской области задержан 22-летний подозреваемый в изнасиловании 10-летней девочки, сообщает в четверг областное управление Нацполиции.

    "Девочка возвращалась из школы домой. На улице за ней последовал неизвестный мужчина. Когда по дороге школьница зашла в общественный туалет, он последовал за ней и начал принуждать к половому акту неестественным способом. Потерпевшая кричала и пыталась убежать, но злоумышленник наносил удары и угрожал, приставляя к горлу избитую бутылку, чтобы она молчала. Поняв, что свои намерения не удалось осуществить в туалете, мужчина расстелил на снегу куртку и вступил в половые отношения неестественным способом", — сообщает подробности полиция.

    rv.npu.gov.ua
    На месте изнасилования пятиклассницы в Ровенской области

    Сотрудники Здолбуновского отделения полиции разыскали, задержали злоумышленника и доставили в отделение. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Ровенского района. Следователи уже задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания.

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    В полиции проводят досудебное расследование по части 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Известно, что он уже отбывал наказание за совершение грабежей, и сейчас находится на скамье подсудимых за совершение вымогательства, и теперь ему грозит 15 лет за решеткой.

    Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что полиция польского города Легионово (Мазовецкое воеводство на востоке страны) задержала гражданина Украины, который в течение одного вечера ограбил и попытался изнасиловать трех женщин.

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