Педофильские эксперименты в Берлине: все законно, почти

РИА Новости Украина

Скандал вокруг подростков, переданных по решению берлинского Сената под опеку лиц, оказавшихся педофилами, набирает обороты. Свою роль в прояснении сложившейся ситуации призвано сыграть исследование Института по изучению проблем демократии при университете Гёттингена. Корреспондент Sputnik-Германия встретился с руководителем исследования Терезой Нентвиг.

Доклад о результатах исследования под названием "Поддержка педосексуальных и педерастических интересов со стороны берлинского Сената на примере эксперимента Гельмута Кентлера" напоминает о ситуации в 1970-х и 1980-х годах, а также об отношении к усилиям по реформированию педагогики в те времена.

Тереза Нентвиг говорит по поводу действий Сената: "Берлинское руководство назначало опекунами мужчин, имевших судимости за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Дети и подростки, до того жившие на улице, должны были "расплачиваться" за теплую постель, вкусную еду и чистое белье, вступая в сексуальные отношения со своими опекунами".

Инициатором данного проекта был Гельмут Кентлер, психолог, профессор педагогики университета Ганновера. Он исходил из того, что сексуальные контакты должны были положительно влиять на личностное развитие мальчиков. Речь шла о так называемых "детях со станции Zoo", промышлявших торговлей наркотиками и проституцией. В те времена берлинские власти были совершенно беспомощны и не понимали, как им следовало вести себя по отношению к этим молодым людям, и потому готовы даже к подобным "экспериментам".

Эта "готовность к экспериментам" частично объясняется и историческим контекстом. Тереза Нентвиг говорит по этому поводу: "Есть много моментов, которые необходимо рассматривать в комплексе. 1960-тые годы были временем сексуальной либерализации и педагогических прорывов, что, в частности, заметно на примере магазинов товаров для детей, основанных в те времена. Наблюдались также стремления к полной легализации сексуальных отношений между подростками и взрослыми, и Гельмут Кентлер даже выступал за это в специальном комитете Бундестага".

В 2013 году Сенат начал расследования против опекунов-педофилов. По словам Нентвиг, имели место также попытки проводить соответствующую просветительскую работу. После начала исследовательского проекта Гельмута Кентлера в гёттингенском университете берлинский Сенат подал запрос на расследование эксперимента Кентлера.

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Однако полноценное расследование оказалось невозможным, потому что в берлинском земельном архиве не все документы были рассекречены.

Тереза Нентвиг поясняет: "Проблема действительно оказалась связана с земельным архивом и сроком рассекречивания документов. Дело в том, что доступ к ним открывается лишь по истечении определенного срока. Имели место инициативы по сокращению этого срока, однако они отклонялись по причинам, связанным с защитой персональной информации. Таким образом, ученые не могут получить к этим документам доступа".

Пообщаться с жертвами также оказалось проблематичным. По словам Нентвиг, они не хотят описывать пережитое ими: "У меня была возможность поговорить лишь со знакомым одного пострадавшего мальчика, жившего у такого опекуна. Однако наладить личный контакт с этим уже взрослым мужчиной не удалось. Другие также не хотели общаться со мной".

Зачастую жертвам просто не хватает сил рассказывать о том, что им пришлось пережить – из страха, что многое, оставшееся в прошлом, вновь всплывет на поверхность. Однако Тереза Нентвиг подчеркивает, что заниматься дальнейшими расследованиями просто необходимо. Кроме того, известно о том, что в этой истории замешана Оденвальдская школа, вокруг которой в последние годы вспыхнуло несколько скандалов вокруг сексуального насилия над детьми. Туда берлинский Сенат направлял подростков на учебу. Впрочем, становились ли они жертвами сексуальной агрессии, пока не выяснено.

Тереза Нентвиг говорит: "Я надеюсь, что берлинские власти также займутся расследованием связей с Оденвальдской школой и внесут ясность в ситуацию". Кроме того, она хотела бы, чтобы участие в расследовании приняли сами бывшие жертвы насилия.