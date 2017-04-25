В Винницкой области нашли повешенным 10-летнего ребенка

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В селе Семенки Барского района Винницкой области нашли повешенным 10-летнего мальчика, ребенка обнаружила его мать.
Правоохранители, прибывшие на место, выяснили, что мальчик из благополучной семьи. Вернувшись из школы, он звонил матери и сообщил, что все в порядке. Когда женщина вернулась домой, дверь была заперта изнутри. Войдя в дом, она застала сына повешенным на веревке для белья, сообщает УНИАН.
Сообщается, что мальчик не был зарегистрирован ни в одной из социальных сетей, и после опроса каких-то явных причин для самоубийства ребенка пока не выявлено. Возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса (убийство) с пометкой "самоубийство".
Проводятся дальнейшие опросы, продолжаются следственные действия.