В Винницкой области нашли повешенным 10-летнего ребенка

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В селе Семенки Барского района Винницкой области нашли повешенным 10-летнего мальчика, ребенка обнаружила его мать.

Правоохранители, прибывшие на место, выяснили, что мальчик из благополучной семьи. Вернувшись из школы, он звонил матери и сообщил, что все в порядке. Когда женщина вернулась домой, дверь была заперта изнутри. Войдя в дом, она застала сына повешенным на веревке для белья, сообщает УНИАН.

Сообщается, что мальчик не был зарегистрирован ни в одной из социальных сетей, и после опроса каких-то явных причин для самоубийства ребенка пока не выявлено. Возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного Кодекса (убийство) с пометкой "самоубийство".

Проводятся дальнейшие опросы, продолжаются следственные действия.

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