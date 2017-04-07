Работа Кабмина: минусов больше, чем плюсов

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В апреле исполняется год работы правительства Украины под руководством Владимира Гройсмана. Пока Кабинет министров не предоставил подробного отчета об исполнении своей программы, принятой 16 апреля прошлого года. Эксперты считают, что правительство Гройсмана должно более тщательно просчитывать и продумывать принимаемые решения.

Плюсы: ЗСТ, ProZorro и обещания отремонтировать дороги

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что несомненной заслугой правительства Гройсмана является активная работа по созданию зон свободной торговли Украины с другими странами.

"Сейчас идет активное обсуждение, и фактически со стороны Украины все сделано для создания зоны свободной торговли с Канадой. В перманентном состоянии находится такая же зона свободной торговли с Турцией. Более того, буквально неделю назад прозвучала информация, о том, что хотят на основании ГУАМа создать полноценную зону свободной торговли, которая фактически должна покрывать зону "Восточноевропейского партнерства". Но есть один нюанс. Любой Кабинет министров должен предоставлять по своим инициативам экономические расчеты. К сожалению, по большинству инициатив я не видел никаких расчетов, они нам не попадаются на глаза уже больше года. При этом, согласно анализу экспертов, та же ЗСТ с Канадой на сегодняшний день ничего не дает Украине, а в долгосрочной перспективе принесет Украине больше минусов, чем плюсов", — сказал Александр Дорошенко на пресс-конференции в Киеве.

Эксперт обратил внимание, что, несмотря на наличие у Украины ЗСТ с Молдовой, реальной торговли мало.

"Молдова сумела отстоять и защитить свои интересы: с мая прошлого года она не покупает у Украины мясо и молочные продукты, и экспорт этих продуктов из Украины до сих пор не разблокирован", — пояснил Дорошенко.

Эксперт считает позитивными итогами года работы правительства Гройсмана выделение большого объема средств на строительство и ремонт дорог, а также нормализацию работы электронной системы публичных закупок ProZorro.

Галопирующая инфляция, рассвет "наливаек"

По мнению эксперта, Гройсман несколько хуже Яценюка контролирует инфляцию.

"С апреля прошлого года инфляция держалась более-менее стабильно на протяжении трех месяцев, а с августа начала галопировать. В этом году мы можем получить инфляцию, которая будет еще выше, чем прошлом. Мы постоянно отслеживаем цены на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию и видим, что этот маховик инфляции достаточно сложно остановить", - сказал Дорошенко.

Дорошенко подчеркнул, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн. с точки зрения макроэкономики должно было привести к всплеску покупательной способности украинцев, но произошел только всплеск цен производителей, которые их подняли в ожидании того, что начнут больше покупать.

"Эта "минималка" у одних добавилась, а у других отнялась. Сумма денег, которая есть на руках у населения, не изменилась, она, возможно, лишь перешла из "конвертов" в "более белую форму", - подчеркнул он.

По его мнению, правительство также ничего не сделало в вопросе защиты прав потребителей. Например, на рынке крепкого алкоголя до 80% — это контрафактная продукция.

"И чем больше будут акцизы, тем больше рынка будет в тени, растет количество так называемых "наливаек", — подчеркнул он.

Кроме того, как считает Дорошенко, систему координат в государстве по-прежнему устанавливают олигархи, и Кабинет министров ничего не пытается делать, что изменить эти правила игры.