Эксперт назвал одну, главную проблему Кабмина Гройсмана

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В середине апреля 2017 года исполняется год деятельности правительства под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана. Напомним, что Кабмин постановлением Верховной Рады получил год так называемого иммунитета на проведение реформ, то есть парламент не мог рассматривать вопрос об отстранении от работы правительства.

Обозреватель "Радио Вести", экономист Андрей Блинов считает, что при премьере Гройсмане Украина перешла к стратегии выживания.

"Для большинства населения страны эта стратегия понятна по достаточно длинному и неприятному периоду 90-х годов. Индекс потребительских настроений в Украине сейчас находится на уровне не многим более 50 пунктов из 200 возможных. Это говорит о том, что только 25-30% потребителей сегодня настроены оптимистично, что рынок будет расширяться и их возможности на рынке будут увеличиваться, а 70-75% считают, что ситуация будет ухудшаться", - сказал Андрей Блинов на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, главная проблема правительства Владимира Гройсмана заключается в точках роста экономики.

"В прошлом году совершенно никак не выросло кредитование. Банки направляют средства сегодня на рынок депозитных сертификатов и рынок государственных облигаций. Это два основных инструмента, на которых сегодня зарабатывают банки, и это перебрасывание денег внутри банковской системы", — сказал Блинов.

По словам эксперта в Украине основными видами кредитов являются кредиты на покрытие дефицитов.

"НАК "Нафтогаз" берет деньги. Чтобы закупить газ, МВФ дает деньги на золотовалютные резервы, чтобы у нас были хорошие показатели, кредит ЕБРР идет в целом не покрытие дефицита бюджета. И у нас очень мала доля кредитов, которые адресные, например, на компенсацию процентных ставок", - отметил Блинов.

Эксперт подчеркнул, что более $2 млрд прямых иностранных инвестиций – это преимущественно банковские инвестиции, причем в основном в российские банки, и они вводились не живыми деньгами, а через конвертацию кредитных линий.

Он обратил внимание, что ВВП Украины сократился за три года со $180 до $90 млрд, и составляет меньше $2 тыс. на одного человека, что является показателем для стран Африки, а не Европы.