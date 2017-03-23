Об актуальном. Аудиторы НАБУ: кто эти люди и как они связаны с Порошенко?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Тема назначения аудитора в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ — ред.) стала одной из самых обсуждаемых на этой неделе. Несмотря на то, что никто толком не может объяснить, почему депутаты до сих пор так и назначили проверяющего в НАБУ, политическому подтексту уделяется повышенное внимание. Личная заинтересованность президента Петра Порошенко, телефонные звонки из посольства США и небывалая активность "еврооптимистов" только подчеркивают важность не совсем понятного для общества вопроса.

О том, почему назначение аудитора НАБУ стало настолько важным, что собой представляют главные кандидаты Роберт Сторч и Найджел Браун и чем закончится скандальный процесс, РИА Новости Украина рассказал внефракционый нардеп, член антикоррупционного Комитета ВР Юрий Деревянко.

Почему тема назначения аудитора НАБУ стала в последнее время настолько актуальной и обсуждаемой?

— Согласно действующему законодательству, проверять НАБУ, должны три аудитора, которые назначаются тремя ветвями власти — от президента, от Кабмина и от Верховной Рады. В случае, если результат будущего аудита будет негативным, то главу НАБУ уволят. На сегодняшний день НАБУ занимается достаточно резонансными делами. Это нашумевшие дела Александра Онищенко, Романа Насирова, Николая Мартыненко, Игоря Кононенко. Также это и другие дела, след которых так или иначе приводит на Банковую, к президенту Порошенко и его ближайшему окружению. По риторике президентской канцелярии, глава НАБУ Артем Сытник давно "заплыл за буйки". А это уже реальные риски того, что люди президента пойдут по сценарию Насирова. Не исключаются претензии и к самому Петру Алексеевичу.

Поэтому Порошенко решил действовать в открытую?

— Уже вторую сессионную неделю президент проводит спецоперацию, которая направлена на то, чтобы поставить "своего" человека третьим аудитором. Потому что два из трех аудиторов, от президента и правительства, автоматически управляемы Порошенко. В настоящий момент вся загвоздка в аудиторе от Верховной Рады. По закону, профильный Комитет должен выдвигать для утверждения парламента кандидатуру аудитора. И мы, подчеркиваю, единогласно выдвинули американца Роберта Сторча. Когда же вопрос был вынесен в зал Порошенко вдруг понял, что прокурор США Сторч ему не подходит, он не сможет на него влиять. Вот так в парламенте неожиданно появился британец Найджел Браун, которого никто раньше никогда не видел. Вопреки закону "Блок Петра Порошенко" вынес на голосование именно Брауна.

Об американце Роберте Сторче и Найджеле Брауне сейчас идет много разговоров, но никто толком не знает, что это за люди и откуда они взялись.

— Сторч — прокурор США, генеральный инспектор, человек, имеющий колоссальный авторитет. При чем как при Бараке Обаме, так и при Дональде Трампе. В свое время Сторч проводил аудит ФБР и Интерпола, к этому человеку имеется огромный уровень доверия. Что до предпринимателя Найджела Брауна, то о нем имеется информация из отрытых источников. В частности, из судебного дела в Великобритании, в котором было зафиксировано, что Браун тесно сотрудничал с российским олигархом Борисом Березовским, получал деньги через офшорные компании. Браун — человек, который занимается юридическим бизнесом и работает по заказу. Абсолютно очевидно, чем будет заниматься этот человек в Украине. Хотя, это не удивительно — если у нас президент работает с оффшорами, то ему нужен специалист по этим вопросам. Это как раз попадает в его систему ценностей.

Почему на должность аудитора НАБУ претендуют только иностранцы? Рассматриваются ли кандидатуры украинских специалистов?

— Естественно, могут быть и другие кандидатуры, но проблема в другом. Если специалист уровня Сторча соглашается работать в Украине — это, считаю, большой шаг вперед. Я бы сравнил это с тем, что инспектор Генпрокуратуры Украины поедет проверять сельсовет в какой-то деревне, поставив на кон свою репутацию. Поверьте, кандидатов хватает и без Брауна со Сторчем, но никто особо не хочет быть участником манипуляций, которые проводит Банковая. Мало кому охота получить отказ от ВР из-за игр Порошенко и при этом заклеймить свою репутацию.

Как, на ваш взгляд, будет дальше развиваться ситуация?

— Сегодня президент должен закончить свою позорную игру, прекратить защищать коррупционеров. В сложившейся ситуации для сохранения личного имиджа лучшим выходом для Порошенко будет самостоятельно назначить Сторча третьим аудитором, уже по квоте президента. Верховная Рада, в свою очередь, выдвинет от себя кого-нибудь другого.