Золотарев: Порошенко застопорился и проводит политику "одного дня"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В понедельник вечером, 20 марта, президент Петр Порошенко встретился с руководителями депутатских фракций и групп. На переговоры пришли премьер Владимир Гройсман, председатель Рады Андрей Парубий, нардеп от БПП Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, от "Народного фронта" – Максим Бурбак, от "Батькивщины" – Сергей Соболев, Радикальной партии – Олег Ляшко, от "Видродження" — Виктор Бондарь и от группы "Воля народа" – Ярослав Москаленко. В то же время, как писали журналисты, ни одного представителя "Оппоблока" не наблюдалось.

Встреча началась в 20:00 и длилась около двух часов.

Как рассказала Ирина Луценко, главными темами встречи стали транш МВФ, перезагрузка ЦИК, блокада Донбасса, аудитор НАБУ, пенсионная реформа и кинематография в сочетании с украинским языком.

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Прошедшую встречу и ее настоящие мотивы для РИА Новости Украина прокомментировал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. По его мнению, в первую очередь Порошенко интересовал вопрос сохранения нынешнего статус-кво.

"Очевидно, (для этого же было) и заседание Совета регионов. Все эти месседжи мы услышали, что "наметилась некая экономическая стабильность", "ростки экономического роста", "улучшение ситуации с занятостью" и так далее – в общем, все это мы уже слышали. "Не раскачивайте лодку", и так далее", – отметил эксперт, добавив, что Порошенко указал и "врагов", мешающих достижению успехов.

Политолог считает, что президент пытается "из последних сил сохранить существовавший раньше политический баланс, который сейчас разрушен".

"Мы видим: в Раде коалиции нет, президент произносит ритуальные заклинания о том, что выборов не будет. Однако, памятуя о том, что политикам язык дан, для того чтобы скрывать свои истинные намерения, экспертная среда и очень многие истолковали это в диаметрально противоположном смысле – как раз то, что если договоренности таки не удастся достигнуть, если не удастся как-то реанимировать коалицию, то выборы как раз и не исключены", – сообщил Золотарев.

В целом же сейчас для власти сложилась ситуация цугцванга, когда каждый последующий шаг ухудшает ее положение, заявил эксперт.

"Кризисная ситуация очевидна, но пока та тактика, которую избрал президент, это тактика жить одним днем – "пропетляем". Собственно, что президент и пытается делать – это было видно по вчерашним выступлениям: упражнения в разговорном жанре без каких-либо кардинальных решений, которые, по-моему, уже давно назрели", – подытожил Андрей Золотарев.