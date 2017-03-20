наверх
20.03.201721:30
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    Насиров отдал все документы, дающие ему право на выезд за границу

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (211)

    45
    По словам Романа Насирова, он никогда не собирался скрываться от следствия, а наоборот всегда был готов сотрудничать с органами предварительного расследования.
    Роман Насиров вышел под залог 100 млн грн из Лукьяновского СИЗО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и вышедший из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен Роман Насиров заявил, что сдал в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве документы, дающие ему право на выезд из страны. Об этом Роман Насиров написал на своей странице в Facebook.

    Адвокат Виктор Чевгуз
    Виктор Чевгуз, facebook
    Насиров на правильном пути - адвокат Чевгуз

    "Как обещал, продолжаю информировать — сегодня прибыл в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня и дающие право на выезд, кроме тех, которые изъяли", — написал Насиров.

    Также Роман Насиров заявил, что "никогда не собирался скрываться от следствия, а наоборот всегда был готов сотрудничать с органами предварительного расследования".

    Экс-глава ГФС добавил, что надеется на то, что "их (документы, — ред.) скоро вернут".

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

    Читайте также: Блокада Донбасса, Порошенко и разрыв шаблона

    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Администрация президента Украины
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Активисты "Азова" в Одессе облили краской здание "Проминвестбанка"
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ
    Участники блокады Донбасса, один из редутов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия