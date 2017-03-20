Насиров отдал все документы, дающие ему право на выезд за границу

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Отстраненный от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и вышедший из СИЗО под залог в 100 миллионов гривен Роман Насиров заявил, что сдал в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве документы, дающие ему право на выезд из страны. Об этом Роман Насиров написал на своей странице в Facebook.

"Как обещал, продолжаю информировать — сегодня прибыл в ГУ Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, чтобы выполнить обязанности в соответствии с постановлением суда и сдать на хранение документы, имеющиеся у меня и дающие право на выезд, кроме тех, которые изъяли", — написал Насиров.

Также Роман Насиров заявил, что "никогда не собирался скрываться от следствия, а наоборот всегда был готов сотрудничать с органами предварительного расследования".

Экс-глава ГФС добавил, что надеется на то, что "их (документы, — ред.) скоро вернут".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. 16 марта был внесен залог в размере 100 млн грн за Насирова.

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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.