Лаура Ковеши - румынское чудо борьбы с коррупцией не светит Украине

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Инесса Другова, РИА Новости Украина

Кто только не занимается в Украине борьбой с коррупцией — и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, и Национальное антикоррупционное бюро, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, а воз и ныне там. В прошлом году, согласно результатам исследования международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Украина признана самым коррумпированным государством в Европе и Центральной Азии.

Конечно, иностранцы, которые настаивали на создании антикоррупционных структур и вкладывали средства в их создание, наивно полагали, что в стране действительно начнется реальная борьба с коррупцией. Не случилось. Национальное антикоррупционное бюро существует в стране уже больше года, а КПД его работы равен нулю. В 2016 году на НАБУ потратили более 550 млн гривен денег налогоплательщиков, а вернули детективы в бюджет только 100 млн гривен. Итого 450 миллионов гривен чистого убытка. В бюджете на 2017 год на работу НАБК заложили еще больше – 700 млн, результат, надо полагать будет таким же.

Румынский феномен

Борьба с коррупцией в разных странах мира объявляется приоритетным направлением деятельности правительства. Однако лишь в нескольких странах она принимает существенные масштабы и приносит ожидаемый эффект. Недавно более 230 тысяч граждан Румынии вышли на акции протеста. Причиной демонстраций стало решение правительства социал-демократов во главе с Сорином Гриндяну внести изменения в Уголовный кодекс. Произошла декриминализация коррупционеров и амнистия уже сидящих в тюрьме за подобные преступления. За решеткой эти коррупционеры оказались вовсе не по мановению волшебной палочки.

За последние годы Румыния стала примером для стран Восточной Европы в борьбе с коррупцией. Стоит отметить, что Национальный антикоррупционный директорат (DNA — the National Anti-Corruption Directorate) был создан в 2003 году еще до вступления Румынии в ЕС. Тогда организация довольно слабо зарекомендовала себя, значительно уступая реформам полиции, благодаря которым уровень бытовой коррупции значительно уменьшился. В компетенции Директората лежат коррупционные дела, которые нанесли крупный ущерб государству (более 200 тысяч евро) и касаются чиновников самых высоких рангов. Претензии к DNA часто возникали у чиновников ЕС, которые жаловались на высокий уровень коррупции и нежелание властей с ней бороться уже после принятия в ЕС в 2007-ом. Уровень поддержки DNA в самой Румынии тоже был низким, а значит вся структура, в лучшем случае, казалась причудливым символом, без конкретного практического применения. В худшем – элементом очковтирательства.

Реальные успехи в борьбе с коррупцией DNA начал демонстрировать после того, как его возглавила в мае 2013 года Лаура Ковеши. В свое время она стала самым молодым Генеральным прокурором в истории страны, а после назначения на пост Главного прокурора DNA стала настоящим ужасом для чиновников самых высоких уровней. Но это было бы невозможно без поддержки президента Румынии Клауса Йоганниса. При этом линейной связи между ними нет, поскольку Ковеши была назначена еще бывшим президентом Траяном Бэсеску. Но главным программным тезисом Йоганниса была именно борьба с коррупцией, которая предусматривала в том числе и политическую поддержку DNA.

За относительно непродолжительное время были возбуждены тысячи уголовных дел, где фигурировали министры, более трех десятков мэров, сотни судей, таможенников и полицейских. 90% обвиняемых в коррупции получили уголовное наказание, конфисковано имущества на 150 млн евро. DNA удалось положить конец полной безнаказанности, которая долгое время была визиткой румынского политического класса.

В январе 2014 года за получение 630 тыс евро взяток получил дополнительный срок в четыре года экс-премьер Румынии Адриан Нэстасе, при котором и был создан Антикоррупционный директорат.

В ноябре 2014 года по обвинению в коррупционных схемах задержали главу Национального управления по борьбе с экономическими преступлениями и терроризмом Алину Бику — в январе 2017 года ее приговорили к 3,5 году тюрьмы.

В июне 2016 года был осужден к 4 годам тюрьмы за коррупцию Мирча Бэсеску — брат экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, в сентябре 2015 года задержан по обвинению в коррупции мэр Бухареста Сорин Опреску.

Национальная легенда

В Румынии главу Национального управления по борьбе с коррупцией 44-летнюю Лауру Ковеши считают настоящей легендой. В рейтинге национального доверия в 2015 г. ведомство, возглавляемое Ковеши, с большим отрывом обошло церковь и заняло первое место.

В отличие от своего украинского коллеги Артема Сытника, который недавно приобрел автомобиль за 800 с лишним тысяч гривен и получает зарплату, выше 4 тысяч евро, Лаура Ковеши получает оклад 3200 евро, живет в 2-х комнатной квартире по ипотеке, зато имеет безоговорочный авторитет и репутацию в стране.

Среди украинских пользователей соцсетей уже распространяются призывы пригласить госпожу Ковеши руководить украинским Антикоррупционным бюро, ведь получилось же в Румынии, где коррупция и взяточничество были похлеще, чем в Украине.

"Феномен Румынии — в смене многих политических циклов. У них прошло очень много выборов, и в конце концов пришли политики, для которых борьба с коррупцией стала иметь прежде всего политический смысл, чтобы показать, что они могут, чтобы сохранить политический имидж. В Украине тоже такое будет — для этого нужно еще 2-3 парламентских и президентских выборов. И тогда придут политики-антикоррупционеры, которые с более искренним рвением подойдут к этому вопросу. Дело не в персоне, которая возглавляет антикоррупционный орган. В Румынии он существует довольно давно, много кто его возглавлял, к его работе были нарекания, и только сегодня, когда сама по себе политика немного очистилась, то возникли условия для эффективной работы этой структуры. Даже если мы пригласим в Украину Лауру Ковеши, она ничего не сможет сделать — ее утопят в болоте украинской коррупции", — считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Следовательно, реальная борьба с коррупцией возможна только при полной поддержке и реальной помощи со стороны президента и правительства. И если в Украине этого не наблюдается, значит власти это не нужно.