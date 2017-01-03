Казенный дом. О банковской системе Украины в 2017 году

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

За неделю национализации "ПриватБанк" получил свыше 25 миллиардов гривен рефинансирования от НБУ "на поддержание штанов": вкладчики банка забирают депозиты, которые государство пообещало в полной мере компенсировать. С зарплатных карт активно снимаются деньги, на всякий случай. В общем, теперь уже государственному банку нужно кровь из носу рассчитываться по всем обязательствам иначе банковской системе Украины наступит конец.

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Как написать слово "счастье"?

Решение о национализации "ПриватБанка" вернуло банковскую систему в период, когда доверие вкладчиков не распространялось на валютные депозиты. Как известно, государство обязуется компенсировать сумму не больше 200 тысяч гривен, а при наметившейся тенденции к девальвации гривны, сумма компенсации – не больше 3,8 тыс. долларов, что для зажиточного Киева, например, абсолютно реальная сумма. Поэтому, чтобы не играть с государством в азартные игры, вкладчики "Привата", которому до национализации доверяли свои вклады свыше 20 миллионов украинцев, стали их оттуда забирать, от греха подальше. Не спасает ситуацию и 100%-ная гарантия вкладов в "Привате" наравне с Ощадбанком, которую получили вкладчики всех государственных банков. Скорее, вкладчиков такие гарантии со стороны государства только подстегивают побыстрее спасти деньги из банка, который может обанкротиться так же быстро, как и был национализирован – за ночь.

О проблемах с выплатой валютных депозитов уже сообщил экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

"Сейчас клиенты столкнулись с тем, что получить валюту было вообще невозможно. По моей информации, сейчас она выдается под заявку, а не в автоматическом режиме. С гривной проблем нет, учитывая получение рефинансирования от НБУ, а по валюте — есть", — сообщил Блинов.

"Когда есть проблема с выдачей денег, усиливается паника. Если остальные сервисы "Привата" работают, то по валюте такой истории нет, и это тоже дополнительно нагнетает ситуацию. И у многих экономистов есть понимание, что как пройдет национализация банка и, сложатся отношения бывших собственников банка с властью, от этого будет зависеть и обменный курс", — добавил эксперт.

Экономист Виктор Скаршевский говоря о перспективах банковской системы, пошутил, что из четырех букв сложно собрать слово "счастье". По его словам, перспективы банковской системы зависят от того, как будет развиваться ситуация с "ПриватБанком".

"Банк национализировали, но как будут обслуживаться его кредиты? По информации Нацбанка там 97% связанных кредитов (выданных структурам, близким к бывшим собственникам банка). Что будет с залогами, под которые были предоставлены эти кредиты? Если просто поток их обслуживания прекратится или резко уменьшится, придется допечатывать деньги гораздо больше, чем планируется (по объемам рефинансирования) в рамках выпуска облигаций ОВГЗ на 2017 год в размере 116 млрд грн. Большая часть этих облигаций может монетизироваться и это может повлиять как на девальвацию, так и на инфляцию", — отметил Скаршевский.

Туманное будущее

Судьба "Приватбанка" в ближайший год будет определять будущее финансовой системы Украины.

По мнению Виктора Скаршевского, в контексте национализации банка придется решать вопрос с международными кредиторами, держателями еврооблигаций банка.

"Возможны различные судебные процессы. Капитал перевели с нарушением всех международных правил и соглашений. Собственники еврооблигаций "Приватбанка" могут подать в международный суд и скорее всего его выиграют. Это негативно отразится на банковской системе и в целом на финансовой системе", — прогнозирует эксперт.

Отвечая на вопрос, может ли смещение главы НБУ Валерии Гонтаревой разрядить ситуацию, эксперт отметил, что в 2017 году возможна кардинальная смена власти.

"Я бы поставил вопрос шире. Возможна ли смена власти в следующем году? Если будут досрочные выборы, значит, будет смена правительства. Если экономическая ситуация ухудшится, возможна новая перезагрузка власти, и дальше будет непредсказуемо. На этом фоне отставка Гонтаревой затеряется. Если система останется как сейчас, то смена фамилии председателя Нацбанка на политику не повлияет. Будет другой человек исполнять то же самое — требования МВФ. На данном этапе НБУ выглядит как филиал фонда – ни одного действия без согласования с МВФ регулятор не проводит", — отметил Скаршевский.

В то же время, необходимость стабилизации "Привата" остается ключевой задачей исполнительной власти в новом году.

"Хотелось бы, что "ПриватБанк" выстоял. Если там раскачают ситуацию, тогда будет стоять вопрос о сохранении финансовой системы Украины. "ПриватБанк" — это 1/3 всей финансовой системы страны, и если там начнутся проблемы, они перекинутся на оставшиеся банки. Могут быть разные сценарии. Желательно, чтобы не было негативного", — подчеркнул эксперт.

Удержать "ПриватБанк" от банкротства – задача максимум для украинской власти на следующий год. Аналогии, что будет, если они не справятся с задачей, подбрасывает история – в 2017 году отмечается столетие двух революций в Российской империи и одной – в Украине.