"ПриватБанк" в связи с новогодними праздниками перешел на спецграфик

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Национализированный "ПриватБанк" в период праздников переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, сообщает пресс-служба финучреждения.

"В предновогодний период "ПриватБанк" переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличности для клиентов всех украинских банков. Без праздников, перерывов и выходных работает интернет-банк "Приват24" и мобильные приложения "ПриватБанка", через которые можно оплатить любой счет, купить билеты на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и воспользоваться другими услугами", — говорится в сообщении.

Пресс-служба банка также отмечает, что в праздничные дни получить доступ к самым популярным услуг и сервисов — переводы, платежи, погашение кредитов — можно через банкоматы и терминалы "ПриватБанка".

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Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "ПриватБанка" до "RD" — ограниченный дефолт — с "ССС".