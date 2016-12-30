МИД бесполезен: внешняя политика провалилась на всех фронтах

Николай Лаврентьев, Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Уходящий 2016-й год по заверениям действующей власти должен был стать годом настоящего прорыва в международных отношениях. Но, как это часто бывает, на деле все оказалось не так ярко и красочно как на словах. Наотрез отказавшись водиться с соседями-"агрессорами", ответственные за "международку" украинские политики так и не смогли найти себе новых друзей.

Полный провал

Более того, всего за один год Украина сумела разругаться даже с теми, с кем всегда без проблем находила общий язык. Провал референдума в Нидерландах и Минского процесса, ссоры с Польшей и Израилем из-за героизации воинов УПА, скандал с белорусским самолетом — все это лишь малая часть недоразумений, в которых поучаствовали украинские политики и дипломаты. Украина ссорится с другими странами с такой скоростью, что в будущем, 2017-м году рискует вообще остаться в полной международной изоляции.

"По сути, дипломатических побед в 2016-м году не было вообще. А вот поражений оказалось более чем достаточно", - считает директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

"Если говорить о годе в целом, то следует вспомнить о том, что в конце 2015-го было торжественно объявлено, что Украина будет не только членом Совета безопасности ООН, но даже будет там председательствовать. Еще одним обещанием было то, что у нас, наконец, заработают Минские договоренности. Заверяли украинцев и в том, что они наконец-то получат безвизовый режим с ЕС. Но в результате Украина фактически потеряла год в Совбезе ООН, который оказался абсолютно бесполезным активом. Так и не заработал Минский процесс. Это уже не говоря о том, во что превратилась история с безвизовым режимом", — считает эксперт.

По его словам, отношение западных партнеров к Украине из лояльного превратилось в раздражительное.

"Западно-европейскими коллегами, которые начали более активно критиковать Украину и ее руководство. Будем откровенны, президент Петр Порошенко стал нежелаемым лицом в Евросоюзе, глава государства попался на Панамских офшорах, а Украину все чаще стали обвинять в коррупции. Поражением закончилась и ставка на Хиллари Клинтон, победы которой ждали украинские политики и теперь неясно, как будут развиваться отношения с новым Госдепом", — говорит политолог.

По мнению эксперта, Украина становится похожа на Македонию, "которая сегодня на Балканах находится в конфликте со всеми своими соседями".

Проблемная репутация

"Неуд" за международную политику отечественным дипломатам поставил эксперт-международник, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"У нас этот год получился по внешнеполитическому балансу скорее отрицательным, чем положительным. Мы в начале года ставили себе такую задачу: улучшить репутацию Украины в мире. Определенные шаги делались для этого, но сделано достаточно немного. Получилось, что эта репутация у нас осталась достаточно проблемной. До того, чтобы называть ее положительной, еще очень далеко", — считает специалист.

Только локальные успехи

Отдельно эксперт оценил "наше экзистенциально главное направление – Российская Федерация".

"Тут не только нет какого-то улучшения, не только не идет речь о восстановлении диалога, возможно, каких-то попытках восстановления экономических связей, которых очень не хватает и от которых мы теряем, по крайней мере, не меньше, чем Россия, а может быть и больше. На этом направлении ничего, кроме усугублений, отрицательных моментов, еще большего закручивания этой спирали, конфронтации. А это, хотим мы того или нет, любим ли Россию или нет, это направление нашей внешней политики заложено в нашем географическом, историческом, политическом положении. К сожалению, это направление у нас не развивается, наоборот, заглохло, забито досками и превращено в тупиковое", - говорит Рудяков.

Что же касается достижений МИД, то имели место разве что локальные успехи, считает международник.

"Думаю, что к успехам можно отнести формализацию работы по продвижению позитивного имиджа Украины в мире – во Франции открыли культурный центр, который этим занимается. И какие-то определенные шаги, безусловно, были сделаны и делаются. Мне кажется, это такое направление, тема и работа, которые можно считать достижением", – подытожил эксперт.

В ожидании Папы

Тем не менее, украинские политики считают, что во внешней политике государство действует практически безошибочно. Например, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко свято убеждена, что приоритетом Украины в международной политике должно оставаться… "противодействие агрессии Российской Федерации".

"В 2016 году не удалось восстановить контроль над участком украинско-российской границы на востоке Украины, также, к сожалению, в рамках "нормандского формата", Минского процесса мы не увидели конкретных подвижек, обстрелы продолжаются. Поэтому ситуация на востоке Украины и те процессы, которые происходят, останутся важными в 2017 году", — сообщила Гопко.

Еще более интересно то, что по словам главы парламентского комитета, одной из международных задач станет приглашение в Украину Папы Римского Франциска.

"Мы ожидаем визита Папы, в 2016-м году Комитет ВР посещал Ватикан, мы проговаривали эти вещи. Думаю, в этом плане мы должны демонстрировать более активную роль", — обозначила парламентарий один из планов на год.