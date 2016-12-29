Украина в 2016-том году умудрилась рассориться со всеми - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Наотрез отказавшись водиться с соседями-"агрессорами", ответственные за международные отношения украинские политики так и не смогли найти себе новых друзей. Более того, всего за один год Украина сумела разругаться даже с теми, с кем всегда без проблем находила общий язык.

Дипломатические итоги года в комментарии РИА Новости Украина подвел политолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко.

"По сути, дипломатических побед в 2016-м году не было вообще. А вот поражений оказалось более чем достаточно. Если говорить о годе в целом, то следует вспомнить о том, что в конце 2015-го было торжественно объявлено, что Украина будет не только членом Совета безопасности ООН, но даже будет там председательствовать. Еще одним обещанием было то, что у нас наконец заработают Минские договоренности. Заверяли украинцев и в том, что они наконец-то получат безвизовый режим с ЕС. Но в результате Украина фактически потеряла год в Совбезе ООН, который оказался абсолютно бесполезным активом. Так и не заработал Минский процесс. Это уже не говоря о том, во что превратилась история с безвизовым режимом", — отметил эксперт.

По его словам, отношение западных партнеров к Украине из лояльного превратилось в раздражительное.

"6 апреля Украина проиграла референдум в Нидерландах, который как раз был посвящен украинскому вопросу. Затем у нас начались проблемы с западно-европейскими коллегами, которые начали более активно критиковать Украину и ее руководство. Будем откровенны, президент Петр Порошенко стал нежелаемым лицом в Евросоюзе, глава государства попался на Панамских офшорах, а Украину все чаще стали обвинять в коррупции. Поражением закончилась и ставка на Хиллари Клинтон, победы которой ждали украинские политики и теперь неясно, как будут развиваться отношения с новым Госдепом", - говорит политолог.

Напряженность в отношениях, по мнению Бондаренко, возникла даже с друзьями и соседями.

"Украина умудрилась поссориться даже с Польшей, которая всегда была нашим главным адвокатом в ЕС. В экономическом плане наблюдается холодность в отношении с Белоруссией. Если раньше соседи потребляли значительное количество украинской электроэнергии, то не договорившись о строительстве еще одного реактора на Ровенской АЭС, Белоруссия решила построить собственную АЭС и в ближайшее время откажется от украинской электроэнергии, которая была главной пуповиной, связывающей соседей. Напряженность возникла и в отношениях с Молдовой, где президентом стал Игорь Додон, против которого выступала Украина и который фактически был объявлен персоной нон-грата. В конце года мы умудрились поссориться еще и с Израилем из-за своей дипломатии, которая больше напоминала. Постепенно Украина превращается в такую себе большую Македонию, которая сегодня на Балканах находится в конфликте со всеми своими соседями. дипломатию слона посудной лавке", — подытожил эксперт.