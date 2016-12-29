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МИД Греции подтвердил исчезновение посла в Бразилии

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Флаг Греции
flickr.com/Ana Raquel S. Hernandes

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина, Геннадий Мельник. В Министерстве иностранных дел Греции подтвердили исчезновение греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.

"Греческое посольство в Бразилиа вчера было проинформировано родственниками посла Греции в Бразилии Амиридиса, уехавшего в Рио на время Рождественского отпуска, что с понедельника, 26 декабря 2016 года, не может связаться с ним", — говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел попросило о полной мобилизации всех властей Бразилии, которые начали расследование по данному делу.

МИД и посольство Греции в Бразилиа внимательно следят за развитием дела и находятся в тесном сотрудничестве с бразильскими властями, подчеркивает МИД.

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