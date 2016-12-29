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МИД заявил об увеличении числа "политзаключенных украинцев" в РФ

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Как говорится в официальном заявлении, МИД Украины требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий "освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины".
МИД Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Количество политических заключенных в РФ увеличилось и составляет 17 человек, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В дипведомстве отмечают, что "государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

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"Хотя в Украину и вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в заявлении МИД.

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Ведомство требует от РФ немедленно и без каких-либо дополнительных условий "освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении украинцев". 

Ранее политолог Руслан Бортник выразил мнение, что обмен политзаключенными с РФ противозаконен.

также сообщается, что самопровозглашенные ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными по формуле "690 на 47".

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