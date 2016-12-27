ДНР и ЛНР готовы к обмену пленными по формуле "690 на 47"

ДОНБАСС, 27 дек — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР настаивают на обмене пенными по формуле "всех на всех" до Нового года, готовы предать 47 человек, ожидают выдачи 690 пленных, сообщила во вторник журналистам уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это — те, кого подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны — 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно ДНР — это цифра "494 на 41", и "196 на 6″ — это со стороны ЛНР", — сказала она.

Как сообщалось, во вторник, 27 декабря, самопровозглашенная ДНР в одностороннем порядке передала Киеву двух пленных женщин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.